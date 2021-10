Konflikt mellem kriminelle i Aalborg lurer stadig under overfladen: Nu venter en række retssager

AALBORG:26. maj 2020 omkring klokken 20 blev unge mænd overfaldet af en stor gruppe mænd ved Utzon Center på havnefronten i Aalborg.

Den store gruppe gik direkte hen til de to mænd, væltede dem omkuld og begynde at sparke og slå. En af ofrene blev også stukket i ballen med en kniv.

Alt dette skete meget pludselig og meget hurtigt - og for øjnene af flere borgere, der var ude at gå en aftentur ved havnefronten.

Det voldsomme optrin blev startskuddet til en række voldelige sammenstød i det offentlige rum i Aalborg over det næste halvandet år.

Det stod senere klart, at to rivaliserende grupper var i åben konflikt med hinanden. En konflikt, der handler om to ting: Kamp om narkomarkedet og gamle, personlige stridigheder.

Overfald blev filmet

Torsdag har Retten i Aalborg så taget hul på retssagen mod syv unge mænd mellem 17 og 21 år, som er endt med at blive tiltalt for det voldsomme overfald.

Det er stadig politiets opfattelse, at der var flere gerningsmænd, men efter en lang efterforskning, lykkedes det kun at identificere de syv tiltalte.

Spørgsmålet er så, om de syv mand faktisk var en del af overfaldsgruppen.

Da retssagen begyndte, nægtede de sig alle skyldige og afviste at have været til stede, da overfaldet skete.

Selve overfaldet blev faktisk filmet, men det blev fanget af et kamera, der er placeret på Limfjordsbroen - altså et godt stykke væk fra Utzon Centret. På videoen, der blev afspillet i retten, kunne man i det øverste, lille hjørne af billedet godt nok se overfaldet - men det var umuligt at se personernes ansigter eller detaljer på tøj.

Derfor har efterforskningen i sagen også været lang og svær. Ingen af de involverede parter har ønsket at tale med politiet, og der skulle også gå et halvt år, før politiet var klar til at sigte nogen.

Det skete, efter politiet blandt andet havde gennemset timevis af overvågningsvideoer fra Aalborg Midtby. Videoer som har vist sig at blive helt centrale i sagen. Det er nemlig de videoer, der har ført til, at de syv unge mænd nu sidder tiltalt ved retten.

Under anklager Stine Eriksens forelæggelse af sagen, afspillede hun de mange overvågningsvideoer, der blandt andet er optaget fra en række forretninger i midtbyen. Her er billedkvaliteten noget bedre, og her optræder de tiltalte på videoerne.

Politiet har været i stand til at stykke videoerne sammen, så de - ifølge anklageren - viser, at de syv tiltalte gik ad Bispensgade, hen over Nytorv og i retning mod havnefronten kort før overfaldet - og igen den modsatte vej kort efter overfaldet.

Og sammen med den mere utydelige video fra havnefronten, så mener anklageren, at kunne pege de syv tiltalte ud i gruppen af overfaldsmænd.

Korte forklaringer

Den kobling står anklagemyndigheden dog alene med.

Godt nok er tre af af de tiltalte ikke uenige i, at de optræder på overvågningsvideoerne fra midtbyen. Men de nægter alle at have været på havnefronten.

Resten kan ikke genkende sig selv på overvågningsvideoerne.

Under efterforskningen har ingen af de tiltalte ønsket af afgive forklaring til politiet, og det var heller ikke alle, der ønskede at afgive forklaring i retten - og dem dem der satte sig i vidneskranken afgav nogle korte forklaringer.

To af dem, der kunne genkende sig selv på overvågningsvideoerne fra midtbyen forklarede, at de var inde og spise og gik rundt i byen sammen og hyggede sig den aften overfaldet skete.

Ellers var det begrænset, hvad de tiltalte ønskede at fortælle i retten, og selvom der var afsat to hele dage til afhøring af de tiltalte, så blev det klaret på den første dag.

Der er ikke nævnt en konflikt med et ord, og umiddelbart bliver det heller ikke et tema i sagen.

Pause i konflikt

Men ifølge politiet udsprang episoden ved Utzon Centret af den verserende konflikt mellem de to grupperinger.

Grupper består hovedsageligt at unge med anden etnisk herkomst end dansk, og på den ene side er en gruppe, der er forankret omkring Grønlands Torv. På den anden side er Midtby-gruppen, der - som navnet antyder - er mere forankret omkring centrum.

Siden episoden på havnefronten i maj 2020 har de to grupper overfaldt hinanden flere gange med mere eller mindre jævne mellemrum.

Men siden juli i år har der været stille. På nær en anholdelse af en 18-årig mand i Hjørring med relationer til en af grupperne, så har der nærmest været våbenhvile.

Men betyder det så, at konflikten er slut?

Ikke helt, hvis man spørger Nordjyllands Politi.

- Vi har ikke nogen forventning om, at konflikten er ovre. Den er ikke aktiv lige nu, men det kan hurtigt ændre sig. Derfor holder vi stadig massivt øje med grupperne, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

Han er ikke i tvivl om, at det massive pres, politiet har lagt på de to grupper - men også den forebyggende indsats - har dæmpet konflikten.

- Der er ingen tvivl om, at den indsats vi har kørt i lang tid har haft en effekt. Dels er der mange varetægtsfængslede, og dels afsoner nogen for andre straffe. Det gør, at der er færre ude på gaden til at lave problemer, siger vicepolitiinspektøren.

- Samtidig tror jeg også at de har været trætte af, at vi har været der hele tiden. Så jeg tænker, at de holder lavere profil.

Ikke bander

Retssagen mod de syv mænd for overfaldet ved Utzon Centret er kun den første i en række sager, der den kommende tid skal for retten.

På et tidspunkt sad der 16 personer varetægtsfængslet i forbindelse med sager, der relaterede sig til konflikten.

Men ingen af sagerne kommer til at blive behandlet efter den såkaldte bande-paragraf. For selvom de to grupperinger er tydelige, så er der stadig et stykke til, at de er egentlige bander, vurderer politiet.

- De er stadig vores vurdering af det er løst strukturerede grupperinger. Der er ingen klar ledelse, organisering, klubhus eller navn, fortæller Niels Kronborg.

Der er afsat hele syv retsdage til sagen mod de syv mænd, og der forventes først at falde dom sidst i november.

Og hos politiet følger man også retssagerne med stor interesse.

- Nu kommer der en række retssager, og der håber vi på nogle gode domme, som kan sætte et eksempel, siger Niels Kronborg.

Udover de omfattende videomateriale, er der også indkaldt 15 vidner i sagen - blandt andet øjenvidner til overfaldet.