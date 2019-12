Konfus 82-årig kørte ind på militært område

NØRRESUNDBY:Fredag eftermiddag fik Nordjyllands Politi en højst usædvanlig melding om, at en bilist var kørt forbi vagten og ind på det militære område på Hvorup Kaserne ved Nørresundby.

Det skulle vise sig at være en 82-årig mand fra Randers. Politiets vagtchef Per Jørgensen betegner manden som temmelig konfus.

- Han anede ikke, hvor han var. Han havde ikke kørt bil i to år, indtil han så tog den og kørte fra Randers til Aalborg. Det er et under, at der ikke skete ham noget, siger Per Jørgensen.

Personalet på Hvorup Kaserne fik hurtigt standset manden uden yderligere dramatik.

Nordjyllands Politi har fået kontakt til familiemedlemmer til den 82-årige, og fredag aften var de på vej til Aalborg for at hente ham hjem til det plejehjem, han bor på i Randers.