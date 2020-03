Kongerslev står sammen: Samler affald i naturen

KONGERSLEV:Selvom de kommunale genbrugspladser er lukkede og der pt. ikke hentes genanvendeligt skrald som plast, papir og metal, er Kongerslev muligvis blevet lidt renere end den plejer at være.

For at imødekomme de manglende muligheder for at komme af med affaldet, har en lokal Facebook-gruppe nemlig taget initiativ til, at alle, der alligevel er ude at gå tur, bruger lejligheden til at samle affald på fortove, grøfter, stier og lignende.

Initiativet stammer fra Vibeke Nørgaard Kjærsgaard, som er med i bestyrelsen i Kongerslev Idrætsforening, styregruppen ”Udvikling i din by” og suppleant i Kongerslev Borgerforening samt det lokale samråd.

- På en af mine ture rundt om byens natur- og aktivitetspark, fik jeg på kun en time samlet en halv sæk affald. Og selvom det er positivt, var det meste af det cigaretpakker og plastikposer med hundeefterladenskaber, som der var hele 14 af. Og det kan da godt undre mig, for hvorfor søren traver man en tur med sin hund og samler op efter den, for så alligevel at smide posen i naturen? Det forstår jeg virkelig ikke, for så er det jo faktisk bedre at lade lorten ligge au naturel til trods for de mange skraldespande, der ellers er i området, tilføjer hun.

Initiativet, som med det samme fik støtte fra en stor del af indbyggerne i den lille by, bakkes også op af Kongerslev Idrætscenter og idrætsforening, der har stillet sine affaldscontainere til råde, fordi de ikke selv bruger dem i øjeblikket.

Børn og voksne fra lokalområdet deltager med stor entusiasme i indsamlingen af affald. Foto: Vibeke Nørgaard Kjærsgaard

Medlem af byrådet for Venstre, Jan Nymark Thaysen, der selv bor i området, har også hjulpet til. Blandt andet med at sørge for, at containerne bliver tømt en ekstra gang, så der altid er plads nok.

- Vi er jo lidt udfordrede i øjeblikket på grund af corona. Så kan vi ved hjælp af den slags lokale initiativer sørge for, at det hele ikke gror til i skidt, er det bestemt en god ide, understreger han. Nymark Thaysen har tidligere kritiseret, at kommunens genbrugspladser er lukkede, og derfor holder han også løbende øje med udviklingen.

- Jeg har desværre allerede fået tilsendt en del foto og henvendelser, om ting - for eksempel tagplader - der er læsset af i naturen. Så det er nok noget, vi skal hjælpe hinanden med at holde øje med, siger han

Foto: Henrik Louis

Facebook-gruppen “Udvikling i din by, Kongerslev” tæller i øvrigt flere hundrede medlemmer, der arbejder sammen om at forbedre lokalområdet. Det har blandt andet resulteret i et stianlæg, fornyelser i aktivitetsparken, en ny sti til heden og en ny indgang til idrætscentrets cafeteria, og så arbejder man også på at få lavet en hjemmeside med en kalender for hele byen samt at få flere byggegrunde og en hundeskov til Kongerslev.