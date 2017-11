Konstitueringsaftale på plads i Aalborg

AALBORG: I Aalborg har fire partier allerede indgået en konstitueringsaftale.

- Vi er 22, DF, S, RV og EL, som er blevet enige om at indgå en konstituering sammen, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Han er glad for aftalen.

- Det er foregået i en god ånd og en god stemning. Jeg er godt tilfreds og synes, at vi har sikret god indflydelse til de partier, som har været med til at støtte op omkring mig som borgmester. Jeg er selvfølgelig også rigtig glad for, at DF har valgt at gå ind og pege på mig, som borgmester i den her konstituering. Jeg synes, at det er perspektivrigt, og det lover for et godt samarbejde i byrådet.

DF har ellers været med i det blå valgforbund, men har altså nu valgt at pege på Thomas Kastrup-Larsen.

NORDJYSKE Medier bemærkede, at Thomas Kastrup-Larsen før valgresultatet var på plads på valgaftenen lige trak Kristoffer Hjort Storm (DF) til side og fik en snak.

- Vi snakkede lidt om det i går aftes, men DF og vi selv skulle jo lige hjem og sove på det, og så har vi lavet en aftale i dag.

Rådmandsposterne bliver valgt onsdag eftermiddag, og Thomas Kastrup-Larsen vil heller ikke pege på, hvem der hos Socialdemokratiet skal have de to rådmandsposterne.

- Vi har gruppemøde klokken 15, og når vi har haft det møde, finder vi ud af, hvem vi vil pege på, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Hos RV får Jørgen Hein en rådmandspost, mens Lasse P. N: Olsen (EL) får rådmandsposten hos EL. Venstre har derudover to rådmandsposter, som lægger til Tina French Nielsen og Mads Duedahl.