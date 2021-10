Kontanter på frost: Toldere fandt 8 millioner kroner

AALBORG:Begrebet "kolde kontanter" fik en helt ny dimension, da Toldstyrelsen forleden udtog en række paller med frostpakker til kontrol i Grønlandshavnen i Aalborg.

Pakkerne viste sig nemlig at gemme på intet mindre end 7,7 millioner kroner i kontanter, som nu er beslaglagt.

- Det er et imponerende stykke kontrolarbejde, tolderne har lavet. De mange millioner kroner lå godt skjult i frostpakkerne. I det yderste lag af pakkerne var der intet at finde, men efter en grundigere gennemgang med scanning og pengehunde, fandt tolderne de mange kontanter, hvorefter politiet blev underrettet, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

Der var tale om et stikprøvekontrol, men Toldstyrelsen oplyser, at man altid har en eller anden form for mistanke, når man undersøger en forsendelse. Om det var papirerne, pakkerne eller andet, der fik alarmklokkerne til at ringe i den konkrete situation, vil man dog ikke oplyse.

7,7 millioner kroner ligger et godt stykke over de beløb, toldstyrelsen normalt finder.

Toldstyrelsen har skarpt fokus på pengebevægelser over grænserne, og når de tilbageholder kontanter eller andre likvide midler, er det altid på en konkret mistanke.

- I sager med store pengebeløb, som den rejsende ikke ønsker, at myndighederne skal kende til, vækker det en mistanke om kriminel aktivitet, lyder det i en pressemeddelelse fra Toldstyrelsen.

Pengene var godt gemt, men det lykkedes toldere og pengehundene at snuse sig frem.

Sagen med de mange millioner er nu overgivet til efterforskning hos Grønlands Politi.

Toldstyrelsen har over de seneste år oplevet en stigning i forhold til illegale pengestrømme. I 2019 og 2020 registrerede man 74 sager med forskellig valuta svarende til over 22 millioner kroner. Med et gennemsnit på knap 300.000 kroner pr. sag, ligger fundet af de 7,7 millioner fra Grønlandshavnen et godt stykke over gennemsnittet.