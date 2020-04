Kovending: Nu må Grønttorvet i Aalborg alligevel holde åbent

AALBORG:Først fik de handlende på Grønttorvet på Frederikstorv i Aalborg besked på at lukke ned, fordi de ikke overholdt corona-lovgivningen - men nu har de så fået besked på, at de alligevel godt må holde åbent.

Rigspolitiet læser nemlig lovgivningen anderledes nu, end de gjorde for tre uger siden.

Grønttorvet lukkede 21. marts omkring klokken 12.30, da Nordjyllands Politi gjorde de handlede opmærksom på, at torvehandlen var i strid med den lovgivning, der forbyder forsamlinger større end 10 personer - blandt andet ved udendørs arrangementer.

På det tidspunkt havde Rigspolitiet nemlig udstukket retningslinjer til alle politikredse om, at torvemarkeder - som Grønttorvet i Aalborg - var omfattet af dette forbud.

Men nu er Rigspolitiet altså kommet på andre tanker. Torvemarkeder anses ikke længere som én enhed, men i stedet ses de enkelte boder som selvstændige enheder.

Og det gør altså en verden til forskel.

- 3. april kom der nye retningslinjer fra Rigspolitiet, så nu er torvemarkeder ikke længere omfattet af forbuddet. Nu må der gerne være mere end 10 personer samlet, når der sælges fra separate boder, forklarer politiinspektør Claus Danø, Nordjyllands Politi.

Mere plads mellem boderne

Han opfatter ikke holdningsændringen som en fejl fra politiet side, men som en proces, når der kommer ny lovgivning.

- De nye retningslinjer er kommet i takt med, at man tolker på, hvordan den nye lovgivning skal forstås, siger han.

Claus Danø gør opmærksom på, at politiet fortsat har mulighed for at gribe ind, hvis for mange personer samles på en uforsvarlig måde.

- Vi kan stadig bede folk om at forlade stedet, hvis der er mere end 10 personer og vi vurderer, at der er fare for at starte smittekæder, fortæller Claus Danø.

Når Grønttorvet åbner igen, så vil det dog være anderledes end før. Det vil blandt andet været mere afstand mellem boderne, ligesom myndighedernes retningslinjer bliver fulgt - blandt andet med afstandsmærker, sprit og handsker.

- Det er vores levebrød

Nyheden om, at torvehandlen igen kan indtage Frederikstorv efter knap tre ugers ufrivillig pause vækker stor begejstring hos de handlende.

- Vi er virkelig glade. Det her er jo vores levebrød, siger Bente Mott, der sammen med sin mand har De Glade Gartnere, som er faste på Grønttorvet.

Hun fortæller, at hun har fået mange private henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe, efter Grønttorvet lukkede midlertidig.

Og hun er sikker på, at handlen på Frederikstorv sagtens kan ske uden smittefare.

- Udendørs handel må da være at foretrække, fremfor et supermarked. Det tror jeg, at folk hellere vil. Og folk er gode til at hjælpe og tage hensyn, så selvom der måske vil være lidt kø, så tror jeg helt sikkert, at folk holder afstand, siger Bente Mott.

Grønttorvet åbner som normalt på onsdag og igen lørdag.