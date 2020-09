Kovending: Omstridt livsstilsmesse aflyst

AALBORG:Den omstridte livsstilsmesse "Mulighedernes Dag 2020" i Aalborg Kongres & Kultur Center 29. september er blevet aflyst, efter at de to parter, der på den ene eller den anden måde stod bag messen, ellers ikke kunne blive enige om, hvem der skulle aflyse messen.

Men nu fremgår aflysningen af en meget kort meddelelse på Ældresagen Aalborgs hjemmeside.

"SkyMedia og Ældre Sagen er enige om, at det er fornuftigt at udskyde messen Mulighedernes Dag til næste år", står der at læse på Ældresagens hjemmeside

Meddelelsen er underskrevet af Lars Møller Madsen, der er formand for Ældresagen i Aalborg. og Vinh Tan Nguyen, der er direktør for selskabet Sky Media.

Samtidig med meddelelsen på Ældresagens hjemmeside skulle der angiveligt være sendt et brev til alle de firmaer, der skulle have været med på messen med besked om, at messen altså ikke bliver til noget i år.

Med på livsstilsmessen skulle have været rejsebureauet Best Travel, og det var dette selskabs direktør Rune Thomassen, der rejste spørgsmålet, om ikke messen i lyset af de stigende tal for coronasmitte skulle aflyses.

Det førte til en pingpong mellem Ældresagen og Sky Media om, hvem der egentlig havde ansvaret for messen og i givet fald også skulle være den, der aflyste messen, som forventedes at tiltrække omkring 1.500 gæster - mest ældre, som jo kaldes mest udsat i corona-sammenhæng.

Det er ikke lykkedes for nordjyske.dk at få en kommentar til den pludselige enighed om at aflyse messen fra en af de to organisationer bag messen.