Kræften ændrede Charlotte: Nichebutik blev hendes redning

AALBORG:Indpakningspapiret knitrer, kasseapparatet klirrer, og en julehilsen sætter punktum i en hyggesnak med en, der lige skulle finde en julegave til sin mor.

Sådan går det slag-i-slag i disse dage, når Charlotte Kristensen sender kunder ud ad døren hos Fru Rønne i Reberbansgade.

Her kan du købe kvalitetste- og kaffe, speciallavede mundgodter som chokoladetrøfler, flødeboller og unikke pyntesager til hjemmet. Og uanset hvad, du skal have, så kommer det med et stort smil fra Charlotte Kristensen og hendes piger i butikken.

- Her har jeg det som en fisk i vandet, siger hun.

Men sådan har det ikke altid været.

Du kan ikke bare handle kaffe og te hos Fru Rønne - men også et væld af lækkerier. Foto: Martin Damgård

Realiserer livslang drøm

Vi skal tilbage til 2014. Dengang var Charlotte Kristensen netop blevet diagnosticeret med aggressiv brystkræft, og de næste to-tre år skulle vise sig at gå med at kæmpe sig gennem et "hæsligt sygdomsforløb."

- Bagefter var jeg ikke den samme. Det var jeg bare ikke, fortæller hun om tiden efter, hun blev erklæret rask.

Og det var ikke fordi, hun ikke længere var glad for sit kontorjob i Jammerbugt Kommune, familie eller venner, men noget manglede, som årene efter sygdomsforløbet gik.

For Charlotte Kristensen er det vigtigt at tage sig godt af sine ansatte. Hun sætter derfor minimum tre måneder af til at oplære nye medarbejdere. Foto: Martin Damgård

- Jeg har altid drømt om at have mit eget lille sted, men det har bare aldrig rigtig passet ind med børn og et hus, der har krævet en fast indtægt, siger hun og forsætter:

- Jeg elskede mit gamle job, men jeg kunne bare ikke finde tilbage til den gode, gamle Charlotte, som havde masser af livsmod. Så jeg gik ned i tid, og da vi bor herinde i byen, gik jeg en dag herned for at købe te.

Det skulle vise sig at være en god ide.

- Her overhørte jeg en ansat sige, at hun skulle på jobcentret. Jeg blev nysgerrig og spurgte hvorfor, og hun fortalte, at det var fordi, butikken skulle lukke, hvis ikke den blev solgt.

- "Men du kan da købe den," sagde hun, og der vidste jeg bare, at Fru Rønne ikke skulle lukke. Det skulle være mit sted, fortæller Charlotte Kristensen.

Fik medgang i krisetider

Således kom åbenbaringen til Charlotte Kristensen om, at hun og manden Jan Lønstrup skulle overtage Fru Rønne i foråret 2019.

- Jeg gik hjem og sagde til ham, at nu havde jeg fundet den butik, jeg skal have. Jan skulle dog lige tygge på det, men han fik hverken rast eller ro, før vi havde underskrevet papirerne.

Kort tid efter stod parret med nøglerne i hånden til Fru Rønne, men der skulle ikke gå mere end ni måneder, før corona-pandemien lukkede for store dele af samfundets aktiviteter.

- Jeg satte mig simpelthen ned og græd. Det var jo en livsdrøm, der pludselig smuldrede for øjnene af mig, fortæller Charlotte Kristensen med alvor i stemmen.

Foto: Martin Damgård

Charlotte giver ikke op

Det var før, hun vidste, at Fru Rønne hørte under detailhandlen, som stadig måtte holde åbent.

Hvilket skulle vise sig at blive Charlotte Kristensens redning.

- Det strømmende ind med kunder. Mange kom herned for at købe lækkerier til sig selv, mens de arbejdede hjemme. Flere gange om ugen var der kø langt ned ad gaden, fortæller Charlotte Kristensen.

- Jeg tror faktisk, Fru Rønne blev endnu mere kendt i byen i den periode.

Bagerst i butikken kan du nyde din te og kaffe. Den del måtte Charlotte Kristensen dog lukke ned under corona. Foto: Martin Damgård

At Fru Rønne oplevede medvind under corona-pandemien, er Charlotte Kristensen lykkelig over i dag.

Som mange andre erhvervsdrivende, er hun også presset af stigende energipriser og inflation.

- Selvfølgelig er jeg bekymret. Men jeg er ikke født doven, og jeg kommer til at kæmpe for det her, fastslår hun, mens hun smiler bredt og retter ryggen.

- Jeg håber, folk vil støtte de små specialforretninger.