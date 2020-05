Kræfterne slap op hos Nibes store kunstner: Thorvald Odgaard er død

NIBE:- Det er så trist. Min far har været så syg, men han ville ikke have os over på grund af corona. Han var bange, og det kan jeg godt forstå. Han havde ingen indenfor de sidste par måneder.

Karen Marie Odgaard trækker vejret tungt. Der er en stille skælven i hendes stemme, og det forstår jeg godt. Tidligere tirsdag fik hun besked om, at hendes far, Nibe-kunstneren Thorvald Odgaard, i morges blev fundet død i sin seng efter et længere kræftforløb, 76 år gammel. Sygdommen var alvorlig, men alligevel kom døden uventet. Så sent som mandag arbejdede den livsglade kunstner med nogle af de smykker, der var med til at gøre ham så kendt.

- Jeg har grædt hele vejen herover, fortæller Karen Marie Odgaard, som til daglig bor i Lyngby med sin familie.

Nibes vartegn

Thorvald Odgaard blev født i 1943, og selv om han ikke længere er blandt os, vil hans alsidige kunst sikre ham omtrent evigt liv i Nibe og omegn.

Han er således manden bag Nibes vartegn, skulpturen "Fjordkonen", der byder gæster velkommen fra sin placering nær byens havn. Han har også lavet "Guldgåsen", der står centralt placeret i den gamle købstad. Der er gavlkunst - og meget, meget mere.

Mest kendt er han måske for "Nibeenglen", som både er en skulptur i byens kirke - og hænger som et smykke om halsen på utallige.

Nibeenglen var måske det motiv, Thorvald Odgaard blev mest kendt for. Arkivfoto: Michael Koch

I 2018 blev han tildelt Aalborg Kommunes højeste udmærkelse, Aalborg-manden, som "gives til en person, der har gjort en helt særlig indsats for Aalborg og/eller har gjort byen kendt i verden". Dermed kom han i fornemt selskab med bl.a. den daværende prinsesse og nuværende dronning Margrethe (1964) den engelske prinsesse Margaret (1964, Victor Borge (1976), arkitekt Jørgen Utzon (2008) og den tidligere AaB-sportsdirektør Lynge Jacobsen, som fik prisen samme år som Thorvald Odgaard.

Meddelelsen om sin fars død delte Karen Marie Odgaard sidst på eftermiddagen tirsdag på hans Facebookprofil, hvor mange kondolerede.

Maskotmager

Blandt dem manden i spidsen for byens festival, Peter Møller Madsen.

"Mange mange tanker - til dig og din familie. Din far var et stort og ordentligt menneske, som gjorde en kæmpe forskel her, der og alle vegne. En god og loyal guttermand, som vi alle altid kunne regne med", lyder Peter Møller Madsens hilsen til Karen Marie Odgaard.

For Nibe Festival havde Thorvald Odgaard også en finger med i spillet omkring. Han var således blandt initiativtagerne til Nordjyllands største musikfest, der så dagens lys i 1985. I 1987 stod Thorvald Odgaard bag festivalens første maskot, en vandmand, som prydede festivalplakaterne både det år og året efter. Siden var han også ophavsmand til festivalens nuværende maskot, den lille fede gris.

Englemageren Thorvald Odgaard var selvlært kunstner. Han var udlært elektriker, men det var i kunstens verden, han fandt sin livsgerning. Arkivfoto: Michael Koch

Thorvald Odgaard var i det hele taget en alsidig multikunstner, som arbejdede med mange udtryksformer - men ifølge hans datter helst i materiale som sten, bronze og ler. I de seneste år arbejdede han meget med at omsætte sin kreativitet til smykker.

På rejse med sin engel

Thorvald Odgaard var også kendt for sine markante holdninger - og for at give udtryk for dem. Der er ingen tvivl om, at han vil blive savnet af mange.

16. maj bliver Thorvald Odgaard stedt til hvile fra Nibe Kirke 16. maj. Og på grund af coronasmitten kun for indbudte gæster i kirken.

Nibes vartegn, skulpturen "Fjordkonen", havde også Thorvald Odgaard som ophavsmand. Arkivfoto: Michael Koch

- Det er ganske frygteligt at skulle sige det, for det ville være en pinsel for min far. Han var et menneske, der havde mange tråde ude og kendte rigtigt mange, og som et ekstrovert menneske elskede han samværet og at være i selskab med andre, fortæller Karen Marie Odgaard, mens hun går rundt i faderens hjem og mindes.

"Han bliver svær, at undvære, han har fyldt på mange måder og niveauer for mange og for os. Nu er han så fløjet afsted med en af sine engle", skriver Karen Marie Odgaard til sin fars venner på hans Facebookprofil.