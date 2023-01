Kræver erstatning til hver eneste elev: Så mange penge skal de have

AALBORG:Selvom Aalborg Kommune har sagt, de vil undersøge, om de kan betale erstatning til Gravenshoved-eleverne uden om retssystemet, er advokaterne allerede kørt i stilling.

En række af de tidligere elever skal repræsenteres af advokat Mads Pramming, der er kendt fra sagerne om Godhavnsdrengene og de grønlandske ”eksperimentbørn”.

- Jeg sidder med mange af de her sager, og de har virkelig en god sag, for kommunen kan ikke vise, den har passet sit arbejde ordentligt.

Ifølge advokaten handler det nemlig ikke om, hvorvidt kommunen vidste, hvad der foregik på Gravenshoved Kostskole, men hvorvidt kommunen burde have vidst, hvad der foregik.

- Burde kommunen ikke vide, at børn blev krænket i årtier? Der skal noget særligt til, for at kommunen, ikke vidste noget, argumenterer han.

Gravenshoved Kostskole Gravenshoved Kostskole var en såkaldt observationsskole, der blev oprettet af Aalborg Kommune i 1964. Skolen lå øst for Christiansfeld i Sønderjylland.

Skolen havde plads til 24 elever og tog sig af det, man dengang kaldte adfærdsvanskelige børn, der ikke passede ind i det almindelige skolesystem. Det kunne være børn med indlæringsproblemer eller med sociale problemstillinger.

Fra 1970’erne og frem blev skolen drevet i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt.

I forbindelse med besparelser vælger Nordjyllands Amt i 1990, at de ikke længere vil betale for driften af Gravenshoved Kostskole. Kommunen, der ejede bygningerne, forsøgte uden held at søge dispensation til at drive skolen videre.

Både de kommunale politikere og flere forældre var imod beslutningen om at lukke skolen.

Gravenshoved Kostskole lukkede i starten af 1990'erne.

I 2021 stod en række tidligere elever frem med anklager om fysiske og psykiske overgreb. De fleste fra midt-80'erne og frem til skolens lukning. VIS MERE

Kræver 300.000 kroner

Mads Pramming er i gang med at skrive sin redegørelse for, hvorfor han mener, eleverne har et erstatningskrav, og på vegne af eleverne rejser han også et krav mod kommunen på 300.000 kroner til hver elev.

Det er nemlig niveauet for overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel 3, der handler om nedværdigende behandling, forklarer han

Det gælder ifølge ham også, uanset hvor grov overtrædelsen så er.

- Man giver ikke mere til en, der er blevet voldtaget, end en, der er blevet tvangsfodret. Man konstaterer, hvorvidt det, der er sket, er så slemt, det er en krænkelse af artikel 3, og hvis det er, så giver det en godtgørelse på 300.000 kroner.