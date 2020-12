Kraftig smittestigning i disse nordjyske kommuner: - Vi har ikke helt styr på det nu

NORDJYLLAND:Antallet af corona-smittede nordjyder er steget voldsomt fra lørdag til søndag, og især i fire nordjyske kommuner er der konstateret langt flere smittede end dagen før.

Det viser de seneste smittetal som Region Nordjylland har offentliggjort for de 11 nordjyske kommuner.

I Nordjylland er der det seneste døgn konstateret 274 nye smittetilfælde - mod 200 døgnet før.

Især i Aalborg Kommune er antallet af smittede vokset: Fra 100 konstaterede tilfælde i døgnet op til lørdag, mens der det seneste døgn er konstateret 145 smittede i Aalborg Kommune.

Der er også markante stigninger i konstaterede coronatilfælde i kommunerne Vesthimmerland (21 søndag mod 10 dagen før), Jammerbugt (21 søndag mod 6 dagen før) og Mariagerfjord 16 søndag mod 7 dagen før).

- Tag det alvorligt

- Vi skal tage det her alvorligt. Vi borgere i Nordjylland har altså ikke helt styr på det nu, siger overlæge Jan Nybo, leder af regionens covid-19-indsats.

- Det vil ikke være rart, hvis vi fortsat ser en smittestigning i Nordjylland de kommende dage, tilføjer han.

Jan Nybo opfordrer kraftigt nordjyderne til at følge de gældende restriktioner og fortsat holde afstand, spritte hænder af, bruge mundbind, ikke forsamles flere en 10 personer. Og hvad borgerne ellers kan gøre for at undgå yderligere smittespredning.

Regionen har øget sin testkapacitet.

- Vi har åbnet op for alt det, vi kan med teststeder, siger Jan Nybo.

Stigningen i Nordjylland sker, mens antallet af konstaterede smittede er faldet på landsplan.