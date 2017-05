Kransekage og 10.000 til bødekassen

AALBORG: - Hvorfor har I solbriller på, drenge.

Det var en af de mange kommentarer, afleveret med et smil på læben, da de meget trætte nykårede danske håndboldmestre blev mødt med, da de trådte ud af bussen mandag eftermiddag ved Gammel Torv. Og det var tydeligt at ikke mindst spillerne var trætte - meget trætte. Der blev selvfølgelig festet efter kampen i Skjern i går.

Samtlige spillere, ledere og trænere var inviteret til modtagelse på rådhuset, hvor borgmester Thomas Kastrup-Larsen tog imod for at ville hylde holdet for den fantastiske sæson, som blev afsluttet med en sejr og DM-titel i Skjern i går.

- Det var fantastisk at være tilskuer til, sagde borgmesteren, da alle fra mestreholdet var blevet bænket med frugt, kransekage og et glas champagne.

De trætte spillere blev hyldet og borgmesteren havde også gaver med.

- Ud over vin og gavekort har jeg også 10.000 kr. til holdets bødekasse, lød det fra Thomas Kastrup-Larsen.

Det var populært og der blev kvitteret med klapsalver fra spillere og ledere.

Efter en halv times tid forlod spillerne rådhuset. Uden for havde et par hundrede fans taget opstilling.

Fra Gammel Torv gik det derefter i bus til Gigantium.