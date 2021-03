Krav om test for at komme i zoo: Det er apartheid og diktatur, lød vrede protester

Muligvis for første gang blev ord som apartheid, terror og jødestjerne brugt om Aalborg Zoo, og aldrig før har stemningen på havens Facebook-side været så hidsig.

Torsdag åbnede Aalborg Zoo - og landets andre zoologiske haver - igen, og det gik ganske fredeligt og problemløst for sig. Kø var der ikke meget af - heller ikke selvom gæsterne ikke kunne nøjes med at betale entre, men også skulle bevise, at de indenfor de seneste 72 timer er blevet testet for corona. Personalet skal tjekke testsvar og også sammenholde det med et en eller anden form for offentligt udstedt billed-id, før de må lukke gæsterne ind i parken.

- Vi har da været noget spændte, men torsdag gik det uden problemer. Gæsterne var godt klar over de nye krav, og alle mødte op med både test og id. Jeg har ikke hørt om nogen, der brokkede sig over det nye tiltag, siger havens direktør, Henrik Johansen.

Men på de sociale medier var stemningen anderledes oppisket. Her bliver test-kravet set som et af flere eksempler på myndighedernes overgreb.

En mente, at det testkravet minder om tilstanden i totalitære lande.

- Nej tak til apartheid og medicinsk diktatur!!!, skrev Ditte, mens andre mente, at Zoo burde have nægtet at indføre test-kravet.

For det er ikke Aalborg Zoo, der har bestemt test-kravet. Det har derimod regeringen - det skete 26. februar med bekendtgørelse 296, og den handler ikke kun om zoo, men gælder også for blandt andet forlystelsesparker, biografer, teatre og spillesteder. De sidstnævnte er dog ikke åbnet endnu, og derfor har debatten indtil videre kun handlet om de zoologiske haver.

Hvor længe kravet består afhænger af smittens udvikling og regeringens syn på sagen. Om adgang til zoo i fremtiden vil kræve et vaccinationspas er muligt, men endnu ikke bestemt.

Set fra Aalborg Zoo er de glade for, at kunne åbne igen - også selvom de nye krav medfører ekstra arbejde, og en vis vrede fra folk, der hævder, at de aldrig mere sætter deres fødder i en zoologisk have.

- Det er sådan det er. Vi vil gerne åbne op, og hvis det er myndighedernes krav, så opfylder vi det. Det eneste alternativ var at holde lukket for alle. Selvfølgelig giver det os noget ekstra bøvl, men det skal vi nok klare. Vores største bekymring går på om det vil påvirke antallet af gæster, for kravet gør det noget mere kompliceret at skulle på besøg. De spontane gæster går vi glip af. siger Henrik Johansen.

For at gøre indgangen hurtigst muligt vil Zoo inden weekenden opstille en pavillon, hvor test-beviset skal fremvises inden man kommer ind til den egentlige indgang.