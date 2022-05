Krig rammer aalborgensiske renovationskunder på pengepungen

AALBORG:Det er ikke bare blevet dyrere at fylde indkøbsvognen, bruge strøm eller tanke bilen.

Prisudviklingen som følge af bl.a. krigen i Ukraine rammer nu også renovationskunderne på pengepungen. Stålpriserne er nemlig steget voldsomt, og det rammer renovationens store udrulning af nedgravede containere. Her skal der 1000 af slagsen i jorden i Aalborg og Nørresundby, men der mangler stadig at blive indkøbt 470 af slagsen.

Klima- og miljøforvaltningen skriver selv, at "de meget høje priser på stål m.v. har betydning for indkøb af containere til nedgravning på affaldsøer i midtbyen i Aalborg og Nørresundby, idet det kan medføre meromkostninger på ca. 4 mio. kr. i perioden 2022-2023.

På renovationsområdet bruger man betydeligt flere penge på brændstof, og der er kun renovationskunderne til at betale. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Det sidste, vi har fået at vide, er, at det formentlig bliver noget mindre på baggrund af de forhandlinger, der har været mellem leverandøren og os, siger klima- og miljørådmand Per Clausen (EL), der ikke kender det eksakte beløb.

Kommunen har som nævnt forhandlet for at holde prisstigningen nede, men samtidig har man ønsket at fastholde leverandøren, da den store udrulning af nedgravede containere har været i gang længe.

- Hårde forhandlinger

- Vi har så at sige kørt nogle ret hårde forhandlinger, men udgangspunktet har været, at det kunne ende med, at kontrakten bare blev revet i stykker, og så skulle vi i gang med at finde et nyt sted at finde de her containere. Vi har også en interesse i at opretholde aftalen med vores leverandør. Vi har haft meget fokus på, at de stigende priser også rammer leverandøren i form af lavere overskud, men vi kan jo ikke undgå, at det også rammer os, siger rådmanden.

I sidste ende er der dog kun en til at betale.

Kunderne betaler

- Det er jo sådan med renovation, at det kører efter hvile i sig selv princippet, og det betyder i udgangspunktet, at når det bliver dyrere, så er det kunderne, der kommer til at betale. Og i sidste ende er det endnu en ting, der kommer til at ramme borgerne negativt, som følge af de her prisstigninger. Det kan vi ikke komme udenom.

Endnu en ekstraregning er på vej til forbrugerne, for "de voldsomme prisstigningerne på gas, diesel og HVO-biodiesel gør også, at Aalborg Renovation er nødsaget til at opjustere brændstofsbudgettet markant". Også her skal forbrugerne betale flere penge.

- Det rammer forbrugerne

- Tendensen er her ligesom så mange andre steder, at det selvfølgelig kommer til at ramme forbrugerne og borgerne, for der er ikke andre til at betale for det her.

Endnu et område skrider økonomisk, og det gælder projektet med at etablere støjskærme på genbrugspladsen Over Kæret. Et overslag på omkostningerne til støjskærmen indikerer, at der samlet set kan komme omkostninger på op mod 13,5 mio. kr. til støjskærmen. Oprindeligt blev det ellers ifølge rådmanden vurderet, at projektet ville koste fem mio. kr.

- Vi vil have det billigere

- Det er de sidste bud, som vi har fået, men det er helt klart udvalgets holdning, at man skal finde en billigere løsning, siger Per Clausen.

Der er tale om et påbud for at nedbringe støjen, så derfor skal man handle, men billigere alternativer undersøges nu.

- Nu må man gå tilbage og se på, hvad der kan lade sig gøre, men vi synes, at det simpelthen er for mange penge at bruge på det her.

Et sted går det dog økonomisk den rigtige vej, og det er netop på grund af prisudviklingen.

Stigende salgspriser

I første kvartal 2022 har der nemlig været stigende salgspriser for flere af de affaldsfraktioner, som kommunen indsamler herunder papir/pap samt jern/metal. Og derfor er der foretaget en opjustering af indtægter vedrørende salg af varer. Priserne på udgiftssiden har generelt været faldende herunder indvejningsprisen for restaffald samt brændbart affald.

- Den positive effekt af alle de her stigninger på råvarer er jo, at genbrug og genanvendelse bliver en bedre forretning. Genanvendelse af jern og stål og metal af enhver form. Også på papir viser der sig en stigende indtægt. Den del af det kommer forbrugerne til gavn, for det reducerer de udgifter, der er forbundet med bortskaffelse af affald, siger Per Clausen.

Samlet set ventes netto-merudgifter på 14,95 mio. kr.