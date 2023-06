Krig sender Danmarks største event til Nordjylland

AALBORG:Krigen i Ukraine har konsekvenser for alt muligt - og er nu også årsagen til, at Aalborg to gange i træk bliver værtsby for Danmarks største éndagsbegivenhed.

Det var planen, at Flyvestation Skrydstrup i 2024 skulle have lagt jord til Danish Air Show, der tiltrækker op mod 150.000 tilskuere. Flyvestationen i det sønderjyske - i Forsvaret kendt som Fighter Wing Skrydstrup - er base for de danske kampfly, og netop det er årsagen til, at den populære begivenhed nu flyttes til Nordjylland og Flyvestation Aalborg i både 2024 og 2026.

Det oplyser Forsvaret.

- Fighter Wingen er og vil i den kommende tid blive endnu mere spændt for med deres almindelige opgaveløsning. F-35 implementering fylder meget, og vores kampfly skal være klar til at støtte den sikkerhedspolitiske situation, som i øjeblikket udspiller sig i Europa, fortæller generalmajor og chef for Flyvevåbnet, Jan Dam.

Det danske luftvåben har i en årrække været vært for Danish Air Show, hvor der bliver vist masser af materiel frem på landjorden, mens publikum også forkæles med luftakrobatik i verdensklasse.

Danish Air Show Da Danish Air Show gæstede Aalborg i 2018, var der 150.000 tilskuere.

De mange tilskuere ankom i 42.000 biler, 5500 cykler.

10.000 tilskuere blev befordret med busser, som NT satte ind.

Danish Air Show arrangeres af Flyvevåbnet.

Der florerer i øjeblikket falske oplysninger på Facebook om, at der er Danish Air Show i 2023. De falske oplysninger spredes især fra sider, som ikke er associerede med Flyvevåbnet, som opfordrer til at afmelde og eventuelt anmelde disse sider.

Danish Air Show er gennem mange år blevet afviklet på skift hvert andet år på de tre jyske flyvestationer i Aalborg, Karup og Skrydstrup. På grund af Covid-19 pandemien blev luftshowet ikke gennemført i 2020, men i 2022 fik det endnu engang luft under vingerne i Karup.

På flyvestationen ved Vadum glæder man sig til igen at være vært for det populære luftshow.

Der var enormt mange tilskuere, da Danish Air Show i 2018 senest gæstede Nordjylland. For mange tusinde gæster blev hjemturen forsinket på grund af en trafikprop. Foto: Martin Damgård

- Vi kan rigtig godt lide at åbne vores flyvestation op og give befolkningen mulighed for at komme tæt på noget, der normalt er bag et hegn. Og vi står selvfølgelig klar til at overtage opgaven fra vores gode kollegaer på Fighter Wingen, som for tiden er hårdt spændt for, fortæller oberst og chef for Flyvestation Aalborg, Lars Christian Hedemark.

Trafikkaos

Da Danish Air Show i 2018 senest gæstede Nordjylland, blev det så massivt et tilløbsstykke, at det for mange sluttede i et timelangt trafikkaos, hvor bilister fra især en af tre parkeringspladser ikke rørte sig ud af flækken i timevis. Det udløste efterfølgende en hel del kritik, og det har arrangørerne taget ved lære af, forsikrer presseofficer ved Air Transport Wing i Aalborg, major Morten Valentin Jensen.

- Det kan ikke lade sig gøre at afvikle et arrangement af denne størrelse, uden at det kan give trafikgener. Men der skal gerne være et flow i det, og det lægger vi os i selen for at sikre sammen med politiet og de andre myndigheder, der er med inde over det, siger Morten Valentin Jensen.

Trafikale udfordringer har gennem flere år været en del af oplevelsen ved Danish Air Show. Det var det i Skrydstrup i 2016. Det var det igen i Aalborg to år senere, og det gentog sig i 2022, da showet foregik i Karup.

- Det er et gratis arrangement, og det fastholder vi, at det skal være, for alle skal have mulighed for at komme og se det, men deri ligger udfordringen også, for så har vi ikke et billetsalg at styre efter. Men i forhold til 2018 har vi helt sikkert noget empiri, som vi kan lære af i forhold til at gøre det bedre, og det tror vi på, at vi kan, siger Morten Valentin Jensen.

Danish Air Show 2024 finder sted 9. juni.

Danish Air Show