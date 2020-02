Krigeren kollapsede: Jeg kunne ikke kende mig selv i spejlet

AALBORG:Kim Bech Håkonsen stod firkantet, nybarberet og muskuløs i sin camouflagefarvede uniform, da han tidligt på eftermiddagen 5. december 2013 gik ind på Skipper Clement Skole i udkanten af Aalborg.

Hans to lillebrødre og lillesøsteren var de første, den 22-årige soldat tænkte på, da han tidligere på dagen vendte hjem til Danmark efter et halvt års tjeneste under den brændende sol i det krigsplagede Afghanistan.

Både Kim og hans søskende græd ved gensynet, som en soldaterkammerat med rystende hænder filmede med sin mobiltelefon og senere delte på nettet til kollektiv bevægelse for tusinder.

Kim Bech Håkonsen vendte hjem fra sin udstationering i Afghanistan med sår på sjælen. Privatfoto

Halvandet år senere var det Kims kæreste, der græd.

I afmagt over at se sin mand sidde i sofaen døgnet rundt. Tvangshjemsendt fra Forsvaret - posttraumatisk stresset og med en solid depression oveni. Uden initiativ. Uden drømme. Uden et liv. Forpint, fordrukken, forædt og små 60 kilo tykkere.

- Jeg forsøgte at fylde et bundløst hul. Jeg kunne ikke kende mig selv i spejlet. Jeg forsvandt i fedt, husker Kim Bech Håkonsen.

- Det gik også stærkt med at få ondt af mig selv. Og det hele satte sig som had. Had til Forsvaret. Had til alt omkring mig.

Det lyder som starten på en fortælling om en ung mand, hvis liv smuldrede i angstfyldte flashbacks.

Om en lang lunte, der blev antændt i en problemfyldt barndom, brændte op i Afghanistan og efter hjemkomsten til Danmark detonerede hans liv i en voldsom eksplosion som dem, han så, mærkede, lugtede og smagte under det halve års udstationering.

Men det er ikke en sådan fortælling. Det er fortællingen om en fyr, der kom igen.

Kim Bech Håkonsen. Foto: Lars Pauli

De første skridt