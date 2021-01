Krisecenter er bekymret: Voldsramte kvinder opsøger ikke hjælp

Mindst 70.000 kvinder er hvert år udsat for psykisk vold fra deres partner, 38.000 er udsat for fysisk vold, og flere end 30.000 børn er vidne til vold i hjemmet. Det kan være lige så skadeligt for børnene at overvære volden som selv at være genstand for den

Samlet set har landets krisecentrene for kvinder modtaget færre henvendelser under nedlukningen i uge 11 - 16 i foråret sammenlignet med samme tid sidste år. Da samfundet begyndte at lukke op igen i uge 17, modtog krisecentrene i den første uge omkring 40 procent flere henvendelser sammenlignet med ugen før.

Lev Uden Volds nationale hotline oplevede de første uger af nedlukningen et fald i antallet af henvendelser, men herefter har hotlinen modtaget flere opkald end før nedlukningen. I løbet af april og maj 2020, hvor store dele af samfundet begyndte at åbne op igen, oplevede man en stigning i antallet af henvendelser.

En rapport fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at omfanget af husspektakler lå markant over det forventede niveau i umiddelbar forlængelse af nedlukningen. I uge 11 - 16 var der samlet set 42 procent flere husspektakler end forventet. Niveauet har dog også ligget over det forventede niveau umiddelbart før nedlukningen, så man kan ikke med sikkerhed sige, at stigningen skyldes nedlukningen.

DR lavede for nylig en undersøgelse, der viser, at antallet af underretninger om børn, der ikke har det godt, er faldet med 42 procent i perioden fra nedlukningen frem til den 14. april 2020. Ifølge Lev Uden Vold skyldes faldet dog formentlig, at skoler og daginstitutioner har været lukkede, så lærere og pædagoger ikke har kunnet lave underretninger.