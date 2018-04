Kristjansson: Alt er stadig åbent

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold har fortsat gode muligheder for at nå semifinalerne i 888ligaen, selv om det onsdag blev til et nederlag på 27-31 til TTH Holstebro i den første slutspilskamp.

I kraft af fjerdepladsen i grundspillet tog Aalborg et point med over i slutspillet, så trods onsdagens nederlag er der kun et enkelt point op til TTH Holstebro på den semifinalegivende andenplads.

- I dag (onsdag, red.) var det jo TTH Holstebro, der var mest pressede, for det havde set rigtig skidt ud for dem, hvis de havde tabt. Alt er stadig åbent, men det er selvfølgelig vigtigt, at vi fremover kommer ordentligt fra start i kampene. Vi har ikke råd til at vente 10-15 minutter, før vi begynder at spille, siger Aron Kristjansson.

Aalborg-træneren var nemlig ikke tilfreds med det, han så fra sit hold i især første halvleg i Holstebro.

- Vi kom rigtig dårligt ind i kampen. Vi brændte for meget og smed for mange nemme bolde væk, og det blev vi straffet for. Af deres første otte mål var fire mål jo kontramål, og det er ikke godt nok.

- I starten stod vores etablerede forsvar fint, men som første halvleg skred frem, begyndte det også at sejle, og offensivt havde vi for svært ved at score mål, konstaterede Aron Kristjansson.

Aalborg Håndbolds næste opgave i slutspillet er på lørdag, hvor Århus Håndbold gæster Jutlander Bank Arena.