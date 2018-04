Kristjansson: God pokalsejr frem mod slutspil

HÅNDBOLD: Fredag aften avancerede Aalborg Håndbold i Santander Cup, da 1. divisionsholdet Fredericia blev slået på udebane i sjette runde 19-28.

- Kampen forløb rigtigt godt for os, lige som vi kunne have ønsket os. Vi kom godt fra start og holder en fornuftig føring i første halvleg. Vi kommer igen godt ud til anden halvleg og kommer foran med 9, lyder det efter kampen fra Aalborg Håndbolds cheftræner, Aron Kristjansson.

- Det var rigtigt godt at se, at vi får alle spillere bragt i spil, og alle leverer en fin indsats hele vejen rundt.

Udover selvfølgelig at sikre avancement i pokalturneringen kan holdet også bruge sejren frem mod ligaens slutspil, der for Aalborg Håndbolds vedkommende går i gang onsdag, når holdet skal på besøg hos TTH Holstebro.

- Det giver selvfølgelig en god fornemmelse, også for at det taktiske fungerer, og at vi er klar til at spille slutspillet, lyder det fra Aron Kristjansson.

- Vi har haft nogle spillere ude med skade, som kommer ind og får en god oplevelse, så nu skal vi håbe og arbejde på at tage den gode form med ind i slutspillet.

Martin Larsen og Andreas Holst blev topscorere for Aalborg Håndbold i kampen med syv scoringer hver.