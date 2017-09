Kritik af højhusplan

AALBORG: Enhedslisten er kritisk overfor syv nordjyske investorers plan om at etablere et 107 meter højhus på havnefronten øst for KMD.

Ved siden af højhuset skal der etableres et oplevelsesmekka med biler.

På Facebook-profilen skriver Per Clausen, at "umiddelbart virker det helt uacceptabelt at bygge et syv etager højt parkeringshus med 21 etager boliger ovenpå på havnefronten. Jeg håber, at borgmester, rådmand og byens øvrige politikere denne gang er i stand til modstå presset fra milliardærer og de kendte arkitekter, de er i stand til at købe".

Per Clausen henviser til, at højhuset først har syv parkeringsetager og dernæst boliger fordelt over yderligere 21 etager.

- På Nørresundby-siden kan man jo se, at man ved broen har bygget et hus med parkering i stueetagen, og det ser mildt sagt forfærdeligt ud. Jeg er klar over, at der er store, kompetente og kendte arkitektfirmaer på banen, så det kan godt være, at det bliver lidt pænere, men mit udgangspunkt er, at det er en rigtig dårlig ide, siger Per Clausen, der ikke har nogen indvendinger mod bilmekkaet.

Han går ud fra, at højhuset skal finansiere den 8-talsformede bilremise.

- Det lyder så smukt det hele, men højhuset skal vel være så højt, fordi det er en måde at tjene nogle penge på, som kan finansiere det der bilhalløj. Det synes jeg er dybt problematisk, og jeg kan godt blive lidt bekymret, når borgmesteren giver indtryk af, at vi skal klare nogle formaliteter i byrådet, så kører den sag, sådan synes jeg ikke, at det skal være, siger Per Clausen med henvisning til, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) har udtalt sig positivt om projektet.

Hvis der politisk bakkes op om erhvervsfolkenes plan, så strider det imod den gældende højhuspolitik, som byrådet har vedtaget, påpeger Per Clausen.

- Jeg er lidt desorienteret over, at borgmesteren umiddelbart er begejstret for projektet, for det her strider også mod den højhusplan, som endnu gælder.