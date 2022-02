Skandalesag får konsekvenser for borgmester

AALBORG:Det er kritisabelt, Aalborg Kommune ikke i tilstrækkelig grad noterede og journaliserede beslutningen om at købe eksponering gennem tv-programmet Nybyggerne.

Det blev politikerne enige om på mandagens udvidede økonomiudvalgsmøde, hvor Nybyggerne-sagen var på dagsordenen.

Sagen har fået en del opmærksomhed de seneste uger. Blandt andet fordi kommunaldirektøren i forskellige redegørelser er kommet med forskellige forklaringer på, hvad kommunen præcist købte for de 100.000 kroner, som kommunen betalte for aftalen med 2E Group om programmerne. Firmaet var via 2E Bolig sponsor på tv-programmerne på daværende tidspunkt. Først lød det fra kommunaldirektøren, kommunen havde købt en reklamefilm om byen, senest at sådan en reklamefilm formentlig ikke eksisterer, men at kommunen betalte for eksponering, der var en integreret del af tv-programmerne.

Sagen har vakt en del kritik, fordi der ikke ligger noget journaliseret materiale, der præcist dokumenterer, hvad kommunen egentlig købte.

Flere undersøgelser eller punktum

Mandagens økonomiudvalgsmøde var på grund Nybyggerne-sagen udvidet, så alle partier var repræsenteret.

Inden mødet havde fungerende borgmester Helle Frederiksen (S) igangsat en juridisk vurdering af materialet i sagen, mens de borgerlige partier i samlet flok bad borgmesteren komme med en ”ordentlig forklaring” og inddrage nye kilder i en yderligere undersøgelse af sagen.

Samtidig havde rådmand for sundhed og kultur Jes Lunde (R) udarbejdet et papir på forhånd, der skulle fungere som et punktum i sagen. En konklusion, han forventede ville kunne samle flertal – og det gjorde den også efter nogle justeringer på mandagens møde. Konklusionen blev vedtaget af et enigt økonomiudvalg.

- Når der sker fejl, og det gør der jo indimellem i så kæmpestor en organisation som Aalborg Kommune, så er det vigtige, man opdager dem, man får rettet det, der skal rettes, og lærer af det. Det var heldigvis også det vi kunne blive enige om i økonomiudvalget, siger Jes Lunde oven på mødet.

Ifølge det vedtagne finder et samlet økonomiudvalg, at borgmesteren og forvaltningens håndtering af sagen i 2016 og 2017 var kritisabel.

- Der skal i alle sager om anvendelse af kommunale midler være et skriftligt beslutningsgrundlag om, hvilken ydelse der leveres, og journalføring af beslutningsgangen, står der.

Rådmand for Sundhed og Kultur Jes Lunde (R) havde inden økonomiudvalgsmødet skrevet en konklusion på Nybyggerne-sagen, han forventede at kunne samle et flertal bag. Efter nogle justeringer blev den vedtaget af et enigt udvalg. Arkivfoto: Torben Hansen

Grænsen nedsættes

Ud over kritikken af sagens håndtering, bliver der fremadrettet også skærpede regler for, hvor mange penge borgmesteren kan bruge på kontiene for erhvervssamarbejde og markedsføring af Aalborg Kommune gennem aftaler med eliteidrætsorganisationerne.

Grænsen bliver det næste halve år nedsat til 50.000 kroner. Økonomiudvalget skal også orienteres om de penge, der er blevet brugt fra kontiene. Den nye grænse og praksis skal evalueres efter et halvt år.

De regler var vigtige for at skabe mere åbenhed, forklarer Jens Lunde.

- Når der opstår usikkerhed hos nogle, om tingene foregår på den helt rigtige måde, så har vi jo en forpligtelse til som byråd at kigge ind i det og se, om der er ting, der skal justeres.

Ingen lovbrud

Ifølge den juridiske vurdering som Helle Frederiksen havde bestilt inden mødet, var der ikke foregået noget ulovligt i det, der blev foretaget tilbage i 2016 og 2017, fortæller den fungerende borgmester.

Ifølge hende siger vurderingen dog også, at der i henhold til god forvaltningsskik skal noteres og journaliseres, hvad pengene bruges på.

- Så kan vi hurtigt blive enige om, at det er rigtig utilfredsstillende, man ikke kan hente svarene på de spørgsmål, man stiller. Men i og med der ikke er nogen journalisering, så findes de svar jo ikke, forklarer Helle Frederiksen, der understreger, at kommunen fremadrettet vil sørge for at både notater og journalisering er i orden.

For Jes Lunde handler sagen også om mere, end om reglerne er overholdt.

- Det, at der ikke er sket noget ulovligt, er ikke det samme, som at alt er godt. Vi har en forpligtelse, der ligger ud over juraen. Nemlig en forpligtelse til åbenhed, siger han.

Helle Frederiksen (S) vikarierer som borgmester under Thomas Kastrup-Larsens sygemelding. Arkivfoto: Torben Hansen

Punktum i sagen

Trods kritik af borgmesteren og forvaltningen, er Helle Frederiksen tilfreds med mødet, og at der fra politisk side er enighed om en konklusion.

Hvordan er det som fungerende borgmester, og i spidsen for Socialdemokratiet i byen, at vedtage en kras kritik af egen borgmester?

- Det er da bestemt ikke behageligt. Det er det ikke på nogen måde. Men jeg er sikker på, Thomas også selv ville tænke: ”Hov, det var da en svipser, vi ikke fik det journaliseret.” Det er jeg helt sikker på, Thomas også selv ville nå frem til. Og det må man jo tage til sig. Det tænker jeg, enhver borgmester vil gøre.

Både Helle Frederiksen og Jes Lunde ser mandagens vedtagelser som et punktum i sagen, hvilket der ifølge begge politikere var bred opbakning til.

- Så må vi arbejde videre og komme i gang med noget af det politiske arbejde, vi alle gerne vil lave, siger Helle Frederiksen.

Foruden at få en konklusion og ændret, hvad der skulle ændres, var det ifølge Jes Lunde især vigtigt for ham, at politikerne nu kan se fremad.

- Vores opgave er jo som overordnet ansvarlige for Aalborg Kommune at sørge for at løse problemer. Der er opgaven altså ikke at lade sådan noget her køre videre i ugevis. Der er vi nødt til at få rede på, hvad der er op og ned og så få konkluderet på det, så vi kan komme videre med alle de andre spændende opgaver, vi har.