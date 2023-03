Kritik af kommunes markedsføring af sportsklubber for millionbeløb: Det ligner støtte

AALBORG:Aalborg Kommune har i 2023 afsat 1.475.000 kr. til at indgå samarbejdsaftaler med sportsklubber mod at få markedsføring for pengene.

Men der er ikke enighed om, hvorvidt det er en god ide. Senest har økonomiudvalget diskuteret sagen, og et flertal gik ind for at indgå aftaler med 10 klubber som bl.a. AaB A/S, Aalborg Håndbold og Aalborg Pirates.

I alt har Aalborg Kommune et budget på samarbejdsaftaler med sportsklubberne på 1.475.000 kr. i 2023. Arkivfoto: Bente Poder

Efter anbefaling fra forvaltningen ændrede man samarbejdet, så der frem for et-årige samarbejdsaftaler overgås til løbende samarbejdsaftaler med mulighed for opsigelse inden 1. november i indeværende år, ligesom de aftalte beløb i samarbejdsaftalerne justeres med henblik på at overholde den samlede budgetramme.

Fastsatte beløb

Og endelig går man som hovedregel over til fastsatte resultat-uafhængige beløb frem for individuelle aftaler om bonus. Men Enhedslisten stemte imod, for partiet mener ikke, at kommunen får valuta for pengene i form af markedsføring, som bl.a. sker via bandereklamer, bannerreklamer og reklamer på spillertøj.

- Jeg synes, det er helt uklart, hvad man konkret får ud af sådan en markedsføringsaftale. Derfor opfatter jeg det som om, at det snarere er udtryk for, at man støtter de her foreninger, klubber og virksomheder, siger klima- og miljørådmand Per Clausen (EL).

Klima- og miljørådmand Per Clausen (EL) mener, at det er meget uklart, hvad kommunen får for pengene. Arkivfoto: Claus Søndberg

En kommune må ikke støtte elitesportsklubberne, men må godt købe markedsføring til markedsprisen.

Forud for økonomiudvalgets afgørelse har man haft virksomheden Publicity til at vurdere om, man får markedsføring for pengene for fem af klubberne, hvilket er sket i november 2022.

Ser ikke sammenhæng

- Når man kigger på de her aftaler, så har man godt nok fået lavet et notat, som siger, at man får værdi for pengene. Og der vil jeg sige, at det kan godt være, at man kan påstå det, men jeg ser ikke den sammenhæng mellem markedsføringsaftaler og den gevinst, som Aalborg Kommune får, siger Per Clausen.

Han mener, eliteidrætten er god for kommunen, men han ser ingen sikkerhed for, at kommunen får det, man betaler for. Samtidig mener han, at pengene specielt i denne økonomisk pressede tid kan gøre bedre gavn andre steder.

- Ikke fornuftigt

- Når man ser på den økonomiske situation, der er i Aalborg Kommune i år og årene fremover, hvor man kommer under et massivt økonomisk pres, så synes jeg ikke, at det er fornuftigt og rimeligt, at man laver sådan en aftale, siger Per Clausen.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er til gengæld godt tilfreds med samarbejdsaftalerne.

- Vi kommer langt ud, det kan vi jo se ud af den her analyse, som Publicity har lavet af de her markedsføringsaftaler. Vi får "value for money", og det er derfor, vi gør det, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) mener, at man får eksponering og markedsføring for pengene. Arkivfoto: Torben Hansen

Eksempelvis får AaB A/S 290.000 kr. for at markedsføre Aalborg i den bedste række samt 70.000 kr., hvis de bliver danske mestre. Samme takster gælder Aalborg Pirates og Aalborg Håndbold.

- Vi får markedsføring og eksponering, og det er meget tydeligt, når man ser på Superligafodbold, eller ser Aalborg Håndbold spille Final4.

Han mener ikke, at der er tale om støtte.

Lodret uenig

- Det er jeg lodret uenig med Per Clausen i, og vi har faste skabeloner i forhold til, hvor meget eksponering, vi får, og hvor mange visninger forskellige steder og så videre, siger Thomas Kastrup-Larsen.

I rapporten fra Publicity nævnes det i øvrigt i forhold til aftalen med AaB Kvindeelitefodbold A/S, der i 2022 fik 175.000 kr., at "det samlet set er vores vurdering, at sponsoratets størrelse ligger i den øvre ende af skalaen sammenlignet med den værdi, som Aalborg Kommune har af sponsoratet".

Publicity skriver dog også tidligere i vurderingen, at kommunen opnår "en positiv signal- og brandingværdi ved et samarbejde med kommunens førende elitefodboldhold".

- Indenfor skiven

- Deres vurdering er jo, at det ligger i den øvre ende, men indenfor skiven, siger Thomas Kastrup-Larsen.

I forhold til, om pengene på de ti samarbejdsaftaler kunne bruges bedre andre steder, siger borgmesteren.

- Der er jo også lagt op til, at der er mulighed for at opsige aftalerne, og selvom hver en krone tæller i Aalborg, så er det ikke det her, der redder kommunekassen, siger Thomas Kastrup-Larsen (S).

Roger Buch, der er kommunalforsker og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole peger på, at der ikke er lavet forskning på, om kommuner får valuta for pengene, når de indgår samarbejdsaftaler med sportsklubberne om markedsføring.

Roger Buch, der er kommunalforsker og centerleder ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole, er enig med Enhedslisten, når det gælder samarbejds- aftalerne med sports- klubberne. Han betragter det primært som en måde at støtte klubberne på. Foto: DJMX

- Jeg tror, at man kan have rigtig meget tvivl om, det giver noget som helst. Jeg er grundlæggende enig med Enhedslisten. og jeg betragter det også primært som en måde at støtte de her klubber på, siger Roger Buch.

Når kommunen eksempelvis har en bandereklame, når AaB spiller fodboldkamp, mener han ikke, at det har "nogen som helst effekt på noget som helst" som eksempelvis flere turister, virksomheder eller konferencer til Aalborg.

- Alle kender Aalborg

- Det er jo ikke sådan, at Aalborg er en ukendt by. Vi er jo et lille land, men i store lande kunne nogle byer sikkert argumentere for, at de var ukendte og gerne ville på landkortet, men alle, der bor i det her land, kender jo Aalborg.

Derfor mener han basalt set ikke, at der er reelle gevinster ved at gøre opmærksom på, at der er en by, der hedder Aalborg.

En økonomisk håndsrækning

- Mit bedste bud er, at det får man ikke noget substantielt ud af. Det er reelt set blot en måde at give en lille økonomisk håndsrækning til de der klubber. Der er i hvert fald ikke evidens for, at det giver noget, der kan mærkes på bundlinjen i kommunen, som f. eks flere borgere, turister eller arbejdspladser.

Som nævnt har Publicity undersøgt værdien af aftalerne og vurderer eksempelvis i forhold til AaB A/S på, "at den langt største markedsmæssige værdi ligger i bandeeksponeringen over for hjemmepublikummet og sekundært over for tv-seerne. For en privat aktør vil prioriteringen ofte være omvendt".

Det undrer Roger Buch.

- Hvordan kan kommunen få noget reelt ud af at blive eksponeret for borgerne i Aalborg? Der er næppe borgere i Aalborg, der ikke ved, at de bor i Aalborg Kommune. Er der borgere i Aalborg, der arbejder mere eller forbruger mere, fordi de ser en bandereklame?

Han anerkender, at der i sagens natur er en eksponering, men spørgsmålet er, hvad kommunen får ud af eksponeringen.

- Det er meget svært at se, at der er en reel værdi for kommunen i det, siger Roger Buch.