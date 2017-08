Kro får ny forpagter og nyt navn

SULSTED: Fra 1. september får Sulsted Kro en ny forpagter - og et nyt navn.

Det er den tidligere direktør på Dronninglund Slot, Kent Stoltenborg, der får overdraget hovednøglen til kroen, som fremover skal hedde "Kent’s Madhus Sulsted Kro".

Sulsted Kro har i dag ikke à la carte, men muligvis på sigt: - Det kan være i form af en menu, der er valgt på forhånd, og så kan man købe sig ind til en fornuftig pris, siger Kent Stoltenborg.

Manden med madhuset er selv 54 år, han er uddannet kok og tjener samt i økonomistyring, og så har han ikke ret langt på arbejde - han bor nemlig i Vestbjerg sammen med sin kone og deres tre børn.

Der skulle ske noget nyt

Han sagde i starten af året op på sin gamle arbejdsplads, Dronninglund Slot, hvor han i 26 år har haft sin gang. På slottet var han i de første 10 år køkkenchef, hvorefter bestyrelsen udnævnte ham til direktør for hele foretagendet. Men på et tidspunkt sagde han stop.

- Jeg gav mig selv den udfordring, at der skulle ske noget nyt, siger Kent Stoltenborg.

Udfordringen fandt han på Sulsted Kro, som han i forvejen kendte til.

- Jeg har været til mange festarrangementer på kroen gennem årene. Den har altid haft et godt ry, siger han.

Visioner og planer

Kent Stoltenborg har mange visioner og planer for kroen, når han overtager driften.

- For eksempel kunne man jo rive den her væg ned, slå disse to rum sammen, og så i stedet for det her rum, kunne vi få et halvtag, så man kunne have en stor grill, som...

Mens han med store armbevægelser gestikulerer hen mod væggen, der måske må lade livet, bliver den næste ide luftet.

Ejerens ånd

Selvom planerne er store og talrige, glemmer Kent Stoltenborg ikke, hvor kroen kommer fra. Han har kun rosende ord om ejeren gennem 35 år, Hans Nielsen, som for små to år siden lagde forklædet på hylden.

- Det er jo en landsbykro, og den niche skal vi passe ind i. Det skal køres videre i Hans’ ånd. Det skal ligesom i hans tid være supergod kvalitet i maden og serveringen. Folk skal kunne være trygge ved kvaliteten, når de vælger Sulsted Kro, siger han.

Kent’s Madhus Sulsted Kro vil i starten satse på selskaber, events, catering og møder og altså ikke à la carte.