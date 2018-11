Kronprinspar besøger kunstmuseum

AALBORG: Kunstmuseet, Kunsten, i Aalborg får fornemt besøg lørdag 24. november. Kronpris Frederik og Kronprinsesse Mary Kronprinsparret har nemlig sagt ja til at deltage i en eksklusiv omvisning, der blandt andet byder på en tur i den brasilianske regnskov og mulighed for at overvære et levende kunstværk med et par, der kysser ømt.

Besøget sker i forbindelse med, at Kronprinsparret alligevel er i byen for at uddele Kronprinsparrets Priser 2018 i Musikkens Hus om aftenen.

- Jeg glæder mig til at byde Kronprinsparret velkommen til en omvisning, hvor vi virkelig får mulighed for at vise museets mangfoldighed og internationale klasse, både i forhold til kunst og arkitektur, siger museumsdirektør Gitte Ørskou.

Omvisningen omfatter en blanding af eksperimentelle og traditionelle værker fra internationale kunstnere, så Kronprinsparret får både en tur i regnskoven gennem brasilianske Ernesto Netos store, hæklede hule, hvor sanserne og fantasien er i centrum samt et kig på udstillingen af den tysk-indiske kunstner Tino Sehgal, der udelukkende består af levende mennesker.

- Kronprinsparret vil opleve værker, der taler til både den mørke og den lyse side af dét at være menneske – for kunst og Kunsten repræsenterer alle aspekter, forklarer Gitte Ørskou.

Museet viser også en et bredt udvalg af Trampedachs værker fra 1960’erne og 1970’erne, heriblandt selvportrætter, skulpturer og tableauer, og undervejs hertil vil Kronprinsparret desuden blive introduceret til såvel bygningen som den øvrige samling, der omfatter alt fra Erik A. Frandsen og John Kørner til Max Ernst, Fernand Legér, Chagall og Asger Jorn.

Vært for besøget i Aalborg er direktør i Musikken Hus Lasse Rich Henningsen, men borgmester Thomas Kastrup-Larsen og museumsdirektør Gitte Ørskou står naturligvis også klare til at byde de kongelige velkommen.

Det er så vidt vides første gang Kronprisparret besøger Kunsten sammen, men den dengang nyforlovede Kronpris Frederik var der blandt andet sammen med Storhertugen og Storhertuginden af Luxembourg i 2003.