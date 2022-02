Brød sammen foran sine medarbejdere

AALBORG:Han husker ikke alt, hvad lægen sagde. Heldigvis var hans kæreste Kristine med til at høre det hele. Og beskeden var klar.

Hjertebanken, snurren i tænderne og søvnløsheden var kroppens forsøg på at få borgmesteren til at stoppe op. Trække vejret. Mærke sig selv og skrue ned.

I et år havde Thomas Kastrup-Larsen mærket presset på ham stige, og det var blevet sværere at håndtere. En hård valgkamp, en vælgerlussing og et par politiske møgsager havde ikke gjort det nemmere at være borgmester i landets tredjestørste kommune.

Det hele kulminerede en dag på borgmesterkontoret i slutningen af januar.

- Jeg brød grædende sammen på kontoret foran mine medarbejdere, siger Thomas Kastrup-Larsen, der kort efter sygemeldte sig på ubestemt tid.

Bægeret flød over

Denne sidste mandag i februar satte Thomas sig igen til rette i borgmesterstolen. Efter halvanden måneds sygemelding har akupunktur, meditation og en professionel samtalepartner hjulpet ham på ret køl igen.

- Men det, jeg har været igennem, ønsker jeg ikke for nogen. Det har virkeligt været hårdt, og jeg har fået reflekteret over mit arbejdsliv, siger han.

- Det er først retrospektivt, jeg kan se, at min krop forsøgte at sige fra. Men jeg slog det hen, for jeg har altid været god til at stå op, selv om jeg ikke har sovet så godt om natten. Så gik jeg ned og strøg en skjorte, og så var det i gang igen.

Men i slutningen af januar lod han skjorterne hænge. For sagerne på skrivebordet var vokset ham over hovedet.

Især sagerne om udbygningsaftalerne og den 3. Limfjordsforbindelse har fyldt meget for Thomas Kastrup-Larsen.

- Der har været meget god debat om 3. Limfjordsforbindelse, men det har fyldt meget, fordi folk er så uenige. Sagen om udbygningsaftalerne har berettiget fyldt meget, og faldt jo ikke godt ud for kommunen - og så har der været mange aktindsigter og sager, som er udsprunget heraf, og det har altså bragt mig helt herud, siger han.

Sagen om nybyggerne

I borgmesterens fravær har kommunen håndteret en sag om TV-programmet Nybyggerne og Aalborg Kommunes betaling for eksponering i programmet.

Og Thomas Kastrup-Larsen kunne uvant følge med i sagsgangen fra sidelinjen, selv om spørgsmålene til borgmesteren var mange, fordi han selv deltog i et meget omtalt møde uden referat mellem repræsentanter fra Aalborg Kommune og byggematador Jesper Skovsgaard.

- Det var svært at se til fra sidelinjen, men jeg havde ikke anden mulighed. Jeg kunne simpelthen ikke mere. Jeg var taknemmelig for, at nogen tog over, og så måtte sagen gå, som den gik.

- Der er ikke blevet journaliseret nok. Og den konklusion er jeg sådan set enig i, for var der blevet journaliseret, kunne vi hurtigere have fået afklaret, hvad der var op og ned. Jeg har hele tiden kunnet se mig selv i spejlet i den her sag, men kritikken tager jeg til mig.

Pengene, der blev brugt til at betale for eksponeringen i tv-programmet, blev taget fra borgmesterforvaltningens konto til erhvervssamarbejde. Men som resultat af sagen er borgmesterens beføjelser blevet indskrænket, så han ikke længere kan bruge beløb over 50.000 kroner uden først at vende det med økonomiudvalget.

- Det tager jeg fuldstændig afslappet. Man skal ikke være sky for kritik, når den er berettiget, og her har man følt, at det var nødvendigt at få ting til godkendelse i en periode. Men vi har et godt samarbejde i kommunen, så jeg føler mig ikke vingeskudt, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Sagen blev ekstra betændt, da Frihedsbrevet kunne afsløre, at Jesper Skovsgaard, kort efter at Aalborg Kommune havde betalt ham for eksponering i TV-programmet, overførte 50.000 kroner til Socialdemokratiet i Aalborg. Beløbet var delt i tre, så det var skjult for offentligheden.

Thomas Kastrup-Larsen ønsker ikke at udtale sig om partistøtten, men henviser i stedet til formand for Socialdemokratiet i Aalborg, Jens Larsen Pedersen.

Skruer ned for arbejdsmængden

Udover at være borgmester har Thomas Kastrup-Larsen tidligere været formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg og har siddet i KL's bestyrelse.

De hverv træder han nu ud af for at skære ned på arbejdsmængden.

- Vi strammer også op i forhold til kommunikation. Der er mange medier og journalister, som gerne vil tale med en, og det tager meget tid og energi, siger han.

Thomas Kastrup-Larsen har tidligere fortalt Nordjyske, at han også gerne vil prøve noget andet i sit arbejdsliv end politik, men den dato er ikke rykket tættere på.

- Hver dag bliver jeg ældre og kommer tættere på enden af min borgmestergerning, men jeg har besluttet at tage fire år ad gangen, så det er ikke noget, jeg går og overvejer lige nu, siger han.