Kulstop i Aalborg kræver milliarder af kroner - se hvad de går til

Selvom der ikke i dag i Folketinget er flertal for et forslag fra Venstre om at udfase kullene før tid på Nordjyllandsværket for 400 mio. kr. statskroner, så venter der Aalborg Forsyning en gigantisk investering i at gå fra kul til grøn energi. Arkivfoto: Claus Søndberg