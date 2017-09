Kulturbro hædret med pris

AALBORG: Ros til Kulturbroen og ris til de såkaldte skrænthuse i Gl. Hasseris.

Det var resultatet, da "Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg" torsdag eftermiddag uddelte de årlige priser.

Selve overrækkelsen af priserne fandt sted ved en lille reception hos Aalborg Dame Roklub.

Ros-prisen til Kulturbro

Årets hæder tilfaldt som nævnt med prisen "ROS2017" Aalborgs nye Kulturbro.

I begrundelsen lyder det blandt andet, at "broen binder Aalborg og Nørresundbysiden sammen, den skaber en ny mangfoldighed og trivsel for borgerne, den styrker udviklingen af havnefronterne på begge sider. Bag denne visionære bedrift står først og fremmest initiativtagerne Foreningen Kulturbro Aalborg, som for 11 år siden lancerede ideen til broen".

Senere hedder det, at "teknikerne skal roses for et begavet design af cykel-gangbroen, hvor udfordringerne til styrke og stabilitet, og ikke mindst den arkitektoniske udfordring, at skabe et samspil med jernbanebroens ikoniske udtryk, er lykkedes på elegant vis".

Kritik af skrænthuse

De såkaldte skrænthuse i Gl. Hasseris har allerede fået masser af kritik - for ikke at passe ind i miljøet i Bygaden.

Og heller ikke medlemmerne af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur er imponerede. Derfor tildelte de Teknisk Forvaltning i Aalborg Kommune prisen "RIS2017" for sagsbehandlingen i forbindelse med det omdiskuterede byggeprojekt.

I begrundelsen hedder det, at "forvaltningen har med åbne øjne ignoreret borgernes indsigelser og tilladt et byggeri, der i antallet af etager, bygningsstil og materialevalg, saboterer den bygningskultur, som er gældende og har været håndhævet af bestemmelser i lokalplanen for Gl. Hasseris. Forvaltningens manglende faglige dømmekraft er bekymrende".