Kulturbroen er uhyggelig: Brita får hjertebanken, når hun skal over

AALBORG:Kulturbroen mellem Aalborg og Nørresundby er populær, og når den er mest befærdet, må fodgængere passe godt på sig selv. Cyklister og knallertkørere har fart på, selv om pladsen er trang.

Brita Christensen: - Kulturbroen er et stort gode, og praktisk, når man bor i Nørresundby og skal til Vestbyen. Foto: Claus Søndberg

- Jeg har været ved at blive kørt ned bagfra af en racercykel mere end én gang. Jeg er begyndt at få hjertebanken, når jeg skal over, fortæller sygeplejerske Brita Christensen, Lindholm.

Det skal hun ofte, for hun går mange, lange ture. 10-15 km flere gange om ugen.

- Jeg kan jo ikke gå ud til Verdens Ende hver gang. Dér har de i øvrigt lavet separat gangsti og cykelsti noget af vejen, og det er dejligt. Før da var man også ved at blive kørt ned dér, fortæller hun.

Myldretid på kulturbroen

Det er ifølge Brita Christensen specielt i weekenden og myldretiden, at der er trængsel og farlige situationer på kulturbroen.

- Cyklister og knallerter tror, de har førsteret til broen, og at det er fodgængerne, der skal vige. Men der er ikke meget plads at vige på. Vi springer for livet. Og folk med hunde og små børn løfter dem op, for at undgå, at de bliver kørt ned, siger Brita.

Brita Christensen har en opfordring til cyklisterne på kulturbroen: - Jeg ved godt, der er nogle, der bliver fornærmede over det, men ring alligevel med klokken. Man får et chok, når I pludselig kommer susende bagfra. Foto: Claus Søndberg

Almindelige cyklister, der kører stille og roligt efter hinanden, er ikke noget problem.

- Men Wolt-bude er et kæmpe problem. De kører rigtig hurtigt, og så har de de dér store tasker bagpå. Og de nye modeller af ladcykler har fået hjulene udenpå kassen, så de er blevet endnu bredere.

Trods de ubehagelige situationer bruger Brita fortsat kulturbroen flittigt.

- Man skal jo arbejde med det, man er bange for, og det er trods alt bedre end at gå over Limfjordsbroen, bemærker hun.

Foto: Claus Søndberg

Brita ville ønske, at man simpelt hen forbyder knallerter på kulturbroen.

- Og skulle det være helt perfekt, skulle cyklister trække over, siger hun.

Politiet: Der er fart på

Jess Falberg Nielsen, leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi, har forståelse for, at fodgængere kan føle sig presset på kulturbroen.

- Det er ikke noget, vi har fået en masse henvendelser om, men jeg har hørt, at det kan være et problem, og jeg kan godt forstå, at nogen kan synes, det virker farligt, når der kommer cykler eller knallerter. De kører 30 km/t, så det går stærkt - det gør det. Cyklerne er jo også blevet større og kører stærkere, efter at der er kommet el på dem, siger Jess Falberg Nielsen.

- Kulturbroen er ikke et sted, vi laver ret mange trafikkontroller, men kommer der henvendelser fra flere borgere, gør vi det gerne, siger Jess Falberg Nielsen. Foto: Lars Pauli

- Så længe folk overholder reglerne, kan vi ikke gøre noget. Vi kan henstille til, at cyklister og knallertkørere tager hensyn, og at man som gående holder til højre og lader cykler og knallerter komme forbi. Man er nødt til at være vågen, når man går over kulturbroen, fastslår Jess Falberg Nielsen.

Som det er nu, er kulturbroen kombineret gang- og cykelsti, og som udgangspunkt er cykelstier både for cykler og små knallerter.

- Det er ikke sikkert, det er en god kombination, men så må kommunen ind over med skiltning og forbud mod cykler og knallerter, siger han.

Færdselsreglen på kulturbroen: Fodgængere til højre, og dem med hjul på i midten. Foto: Claus Søndberg

Idéen om at forbyde cykler og/eller knallerter på kulturbroen vinder ikke gehør hos rådmand Jan Nymark Thaysen (V).

- Det dur ikke, mener rådmanden.

Rådmand drømmer om en kulturbro mere

- Kulturbroen er en succeshistorie. Det er dejligt, at alle bruger den, for det er meget hyggeligere end Limfjordsbroen, fastslår han.

Dog medgiver han, at trafikken på kulturbroen ikke er ren idyl.

Jan Nymark Thaysen (V) er rådmand for by og land i Aalborg Kommune. Foto: Martin Damgård

- Det havde været rigtig godt, hvis vi havde haft en kulturbro på hver siden af jernbanebroen, og det var også på tale, men meldingen fra Bane Danmark var desværre, at konstruktionen ikke er stærk nok, forklarer Jan Nymark Thaysen.

Når eller hvis jernbanebroen engang bliver opgraderet, håber han det lykkes at få en kulturbro mere, så færdslen kan deles op.

- Indtil da må vi opfordre folk til at passe lidt på hinanden, så vi alle sammen kan være der. Det må være som, når man er på skiferie: De, der kører hurtigt, skal tage hensyn til de langsomme. Og bruge klokken.