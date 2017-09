Kulturbroen lukker i en uge

AALBORG: Mandag 25. september og ugen ud lukker Aalborg Kommune Kulturbroen for trafik, da en del af belægningen skal udskiftes.

- Det drejer sig om belægningen på den midterste del af broen, som vi kalder rundingen. Belægningen kan på dette stykke blive meget glat i vådt eller fugtigt føre, og der har desværre været en del uheld med henholdsvis personer på cykel og løbere.

Det oplyser Henrik Jess, afdelingsleder i Trafik & Veje, i en pressemeddelelse.

Aalborg Kommune har hidtil benyttet advarselsskilte på broen, men kan desværre konstatere, at uheldene fortsat sker, og de har derfor valgt at foretage en udskiftning af belægningen til et mere skridsikkert materiale.