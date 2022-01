Kulturlivet jubler over genåbning: Coronapas kan dog stadig være krav til nogle arrangementer

NORDJYLLAND:Smilene er store og armene er over hovedet på lederne ved to store kulturinstitutioner i Aalborg.

- Vi er super glade. Vi har en del udsolgte arrangementer i februar, og nu kan de alle gennemføres. Det er helt fantastisk, siger daglig leder af spillestedet Skråen i Aalborg, Jørgen Nissen.

Jublen kommer efter meddelelsen om, at alle coronarestriktioner ophæves fra på tirsdag 1. februar. De nuværende restriktioner med krav om mundbind, coronapas og et loft på 500 mennesker til indendørs arrangementer, stod til at udløbe 31. januar. Nu er det altså besluttet, at disse ikke forlænges.

Programmet for februar er allerede sat, og der er flere arrangementer, hvor der er flere end 500 personer, der har købt billet. Blandt andet kommer rapperen Niarn og spiller 11. februar, hvor der er solgt 1300 billetter. Hvis restriktionerne med et forsamlingsloft på 500 personer var blevet forlænget, kunne det arrangement altså ikke gennemføres.

- Vi er blevet så vant til at flytte arrangementer, at vi har turde at lave et helt program i februar. Men vi er da super glade for, at vi ikke behøver udskyde mere, fordi det er gået lige, som vi har håbet, siger Jørgen Nissen.

I sidste weekend måtte Skråen rykke et arrangement på grund af forsamlingsloftet, da komikeren Heino Hansen havde fire shows på Skråen, hvor der var solgt 900 billetter til hver shows. De er nu rykket til marts.

Måske coronapas

Selvom et gyldigt coronapas fra tirsdag ikke længere er et adgangskrav til kulturelle arrangementer, så overvejer Skråen stadig at tjekke coronapas i døren til særlige arrangementer, fortæller Jørgen Nissen.

Det kommer til at dreje sig om de arrangementer, hvor publikum står op. I februar gælder det Niarns koncert med 1300 stående gæster 11. marts og en koncert med sangeren Alex Vargas 17. marts, hvor der ligeledes kommer 1300 mennesker.

- Vi vil gerne have, at de mennesker, der kommer, ikke skal være utrygge, så vi overvejer stadig at tjekke coronapas her i starten, siger lederen af Skråen.

Der vil til alle koncerter også stadig være mulighed for at få sprittet sine hænder.

Kuriøs situation

Hos Aalborg Kongres og Kulturcenter glæder direktør Nicolaj Holm sig også til de "nye" tider uden restriktioner.

Umiddelbart har han ikke de navne på programmet, der vil trække vildt mange tilskuere og derfor kan nyde gavn af, at bl.a. de restriktioner, der gjaldt for indendørs kulturarrangementer, ophæves. Men der bliver dog en lidt speciel situation, forklarer direktøren.

- Mandag 31. januar får vi besøg af Det kongelige Teaters ballet, der sammen med Aalborg Symfoniorkester skal opføre Bournonvilles ballet Sylfiden. Da restriktionerne denne dag endnu ikke er ophævet, så skal tilskuerne ind i to zoner med hver 500 personer, mens vi - hvis balletten først havde været på programmet tirsdag aften 1. februar - bare kunne have åbnet dørene og ladet folk strømme ind, lyder det med et grin fra Nicolaj Holm.

Nicolaj Holm: Vi er klar til at tage mod gæster for fulde gardiner. Arkivfoto

Og det betyder, at der skal cirka dobbelt så meget personale på opgaven om mandagen, som samme forestilling ville have krævet, hvis balletten skulle have været opført tirsdag.

Det forhindrer dog ikke direktøren i at glæde sig over, at restriktionerne nu fjernes.

- Det har generelt været cirka dobbelt op på personalet under restriktionerne, og der skal jo sætte en skilledato for ophøret af restriktionerne. Det er bare sådan det er, så det er bare et kuriosum for os, konstaterer kongres- og kulturcentrets direktør.

Og så glæder han sig også over, at AKKC er sluppet nogenlunde helskindet gennem perioderne med restriktioner.

- Vores fordel er, at med husets størrelse, vore tre scener og med de mange fleksible muligheder i den store sal, som vi har, så har vi kunnet håndtere stort set alle de arrangementer, vi har haft i de størrelser, vi har måttet. Og nu er vi klar til at tage gæster ind igen for fulde gardiner, fastslår AKKC-direktøren.