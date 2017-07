Kulturminister: Grund til glæde over landsstævne

AALBORG: Landsstævne 2017 har mange vindere og ingen tabere. Det mener kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA), som lørdag besøgte Aalborg.

- Først og fremmest er hele Danmarks befolkning vinder, når sådan en stævne løber af stabelen, for det viser så mange goder side af vores samfund, sagde ministeren.

Udover de mange glade deltagere pegede ministeren på de mange frivillige.

- Det er så dejligt at se, at det har været muligt at skaffe så mange frivillige, som har gjort dette stævne muligt.

Det frivillige engagement er noget, som kendetegner det danske samfund.

- Men vi har brug for endnu flere frivillige i idrætten, sagde Mette Bock.

Her kan en begivenhed som Landsstævne 2017 spiller en betydelig og positiv rolle.

- Sådan en begivenhed kan forhåbentlig være med til at give endnu flere mennesker lyst til at deltage i vores forenings- og idrætsliv, sagde ministeren, inden hun på cykel fortsatte sin tur rundt på landsstævnet.