Kun 28 dage til Stigs cykeleventyr - så skete det, der ikke måtte ske

AALBORG:Med kun 28 dage til verdens hårdeste cykelløb i USA var stort set alt klar. Flybilletterne var købt, hotelværelserne booket, og cykelformen var knivskarp. Men så skete det, der ikke måtte ske.

Cykelmekanikeren sprang fra.

- En cykelmekaniker er jo stort set uundværlig. Selvom der er mange andre, der også kan hjælpe, er det vigtigt, at vi har den rigtige mand med, siger 63-årig Stig Nicolaysen fra Aalborg, som på blot 12 dage og 21 timer skal cykle i alt 3000 miles - altså knap 5000 kilometer - i det amerikanske cykelløb Race Across America, der strækker sig fra Oceanside i Californien til Annapolis i Mary Land.

Løbet starter 13.juli, og holdet bag Stig Nicolaysen, Team Nico Ultracykling - In Fight against Cancer, rejser allerede på næste mandag.

Med Stig Nicolaysens egne ord var situationen derfor "lidt bøvlet", da de indså, at de nu skulle skaffe en ny mekaniker. Nok ville det måske kunne lade sig gøre at tage afsted uden, men med op til 500 kilometer imellem hver cykelforretning kan selv en simpel udfordring hurtigt vokse sig stor.

Og det vil Stig Nicolaysen gerne undgå. Han har deltaget i det amerikanske cykelløb i både 2014 og 2019. Begge gange gange er han udgået - først med en sovende arm og dernæst med en kold lungebetændelse.

- Nu skal det være. Tredje gang er lykkens gang, understreger Stig Nicolaysen.

Cykelruten er ikke helt ufarlig. Cykelrytterne deler nemlig veje med store lastbiler. Foto: Team Nico Ultracycling

Vil inspirere andre til at sætte mål

For at forstå hvorfor Stig Nicolaysen overhovedet deltager i ekstremløbet, må tiden skrues tilbage til 2014.

Her fik Stig Nicolaysens søn, Max, konstateret lymfekraft, hvilket efterlod familien i en form for tomrum.

- Så sidder vi der og kigger ind i væggen ude på sygehuset og ved ikke, hvad morgendagen skal bringe. Vi finder så ud af, at i stedet for at sidde og banke hovederne ind i væggen, kunne det være godt for os at sætte os et mål, siger Stig Nicolaysen.

Dagen efter kom Max med et forslag til sin far. Han syntes, at Stig skulle cykle tværs over USA, mens Max ville være med på sidelinjen i følgebilen, så de sammen kunne krydse målstregen.

På det tidspunkt havde Stig aldrig cyklet mere end 100 km i streg.

- Hele essensen i det er, at vi gerne vil inspirere andre til at sætte sig mål og holde fokus, når man rammes af alvorlig sygdom.

- Vi vil også gerne formidle, at det godt kan lade sig gøre at komme ud på den anden side på en god måde, siger Stig og fortæller, at Max i dag er helbredt.

Med årene har cykelløbet fået endnu et formål for familien, nemlig at samle penge ind til Børnecancerfonden. Det sker via sponsorater.

Indtil videre har cykelholdet samlet i alt 250.000 kroner ind i løbet af de år, Stig Nicolaysen har deltaget i de ekstreme cykelløb.

Stig Nicolaysen skal cykle omkring 20 timer i døgnet for at nå i mål indenfor 12 dage og 21 timer, som er den tid, han har til at gennemføre løbet. Foto: Team Nico Ultracycling

Helt speciel oplevelse venter den rette kandidat

Selvom cykelmekanikeren er sprunget fra, er cykelholdet overbeviste om, at det hele nok skal lykkes alligevel.

Onsdag lagde Team Nico Ultracyckling et opslag op på Facebook om, at de mangler en cykelmekaniker. Siden er der opstået kontakt til en mulig kandidat, men ingenting er sikkert endnu.

Arbejdet er frivilligt, og der er ikke tale om en badeferie, fortæller Stig Nicolaysen. Til gengæld følger der en helt speciel oplevelse med jobbet, der vil strække sig over 20 dage.

- Man kommer ud og ser nogle områder derovre, som man slet ikke ville se, hvis man var almindelig turist. Det er meget specielt, siger han.

Er man interesseret i jobbet, kan man sende en besked til Stig Nicolaysen. Hans kontaktoplysninger kan findes på Team Nico Ultacycling's Facebookside

Selvom der er tale om yderst hårdt arbejde, er det også en helt særlig oplevelse at cykle igennem bjergkæder og ørkenlandskab Foto: Team Nico Ultracycling

I alt stiller 31 cykelryttere op i dette års Race Across America. Stig Nicolaysen er som den eneste deltager bosat i Danmark.