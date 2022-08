Kun én sigtet efter Brøndby-kamp

AALBORG:Søndag aften fik AaB endelig sæsonens første sejr i hus, da superligamandskabet vandt 2-1 over Brøndby hjemme i Aalborg.

Nordjyllands Politi kunne også se tilbage på en vellykket fodboldaften, efter motorcykelbetjentene havde eskorteret busserne med medrejsende brøndbyfans sikkert ud af byen.

I en pressemeddelelse melder politiet, at opgøret blev afviklet i god ro og orden, og kun gav anledning til en enkelt sigtelse - for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

"Der har ikke været foretaget anholdelser i forbindelse med afviklingen af fodboldkampen," lyder det videre fra politiet, som har været synlige både på stadion og i gadebilledet både før, under og efter kampen.

- Med vores synlighed ønsker vi at skabe den fornødne tryghed for tilskuerne, når de forlader stadion – samtidig med at vi med vores tilstedeværelse også ønsker at være forebyggende over for eventuelt uorden, som erfaringsmæssigt kan opstå efter afviklingen af en fodboldkamp, siger politikommissær, Lasse Kragh.