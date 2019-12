Kun to tilbage: Isbjørneunge overlevede kun et par dage

AALBORG:Livet er skrøbeligt, når man er en nyfødt isbjørneunge - og især når man er én ud af tre.

Fredag eftermiddag kunne Frank Thomsen, dyrepasser i Aalborg Zoo, konstatere, at der kun var liv i to af de tre unger, som isbjørnen Malik fødte natten til torsdag.

Selvom det er trist, så er det meget normalt, at ikke alle ungerne overlever. Sidst Malik fik unger i 2016 fødte hun også tre, her overlevede de to.

- Det er en stor mundfuld at passe på tre unger. Hun har formentlig ikke kunnet håndtere tre, der skulle have mad, siger Frank Thomsen.

Den så slap ud

Dyrepasseren er selvfølgelig ked af, at Aalborg Zoo ikke kan præsentere tre livlige isbjørneunger for publikum, men han er ikke overrasket over dødsfaldet.

- Vi havde set, at den så lidt slap ud i forhold til de andre. Den lå meget stille, siger Frank Thomsen.

Dyrepasseren har en formodning om, at ungen kan være kommet til skade.

- Den kan være blevet klemt, eller måske har Malik løftet den forkert. Vi har set, at ungerne får nogen bump med på vejen, når hun slæber af med dem, siger Frank Thomsen.

500 gram kød

Aalborg Zoo går ikke ind i isbjørnehulen for at hente den døde isbjørneunge ud.

- Nu skal Malik bruge tid på at acceptere, at ungen er død. Det tager formentlig et par dage. Derefter skubber hun den nok til side, så den ligger og skrumper ind. Men hun kan også finde på at spise den. Der er jo mange proteiner i 500 gram kød, og sådan noget lader en isbjørn ikke gå til spilde i naturen, siger dyrepasseren.

TV2Nord sender live fra isbjørnehulen, og her kunne man også fortælle dyrepasseren, at ungen så død ud.

For det publikum, der følger tv-signalet live fra isbjørnehulen kan den del nok være en makaber affære at se Malik spise den døde unge, men det må tilskuerne tage med.

- Sådan er det, når det er live, siger Frank Thomsen.

De to isbjørne, som stadig er i live, kan have en bedre mulighed for at klare sig, nu hvor Malik har en mund mindre at mætte.

- De virker friske og holder hovederne højt løftet, men der gives ingen garantier, siger Frank Thomsen.

Ungerne og Malik bliver i fødehulen de i de næste to-tre måneder.