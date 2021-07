Kunde "glemte" at betale for sine jordbær - så fik han besøg af ejeren

Langs landevejene i det danske sommerland titter det frem med små boder, hvor feriegæster kan købe en bakke jordbær eller en pose ærter. Og salget fra boderne går godt i år, hvis man spørger Peter Harlunn Jakobsen, der sammen med sin kone og søn driver familievirksomheden Føltved, der leverer jordbær, ærter og kartofler i hele Nordjylland.

- Solskin sælger altid jordbær. Sådan er det, siger han.

Føltved har 18 boder i Nordjylland. To af dem er med selvbetjening. Det er ikke alle, der gengælder tilliden fra de ubemandet boder, fortæller Peter Harlunn Jakobsen.

- Nogle folk piller i bærrene og putter over i sin egne bakker, siger han.

Han vil ikke give et slag på tasken om, hvor ofte det sker, men understreger at langt størstedelen er ærlige. Alligevel ærgrer det ham, når der står en halv bakke jordbær tilbage sidst på dagen, fordi folk har plukket fra den. Både fordi folk har rodet rundt i bærrene, og fordi de næste kunder selvfølgelig ikke vil købe en halv bakke med jordbær.

Familien opdager det, når de kommer ud til boden sidst på dagen. Nogle gange finder de halvfyldte bakker. Andre gange passer pengene ikke. For at komme problemet til livs har de overvågning på boderne.

- Det sker, at vi retter henvendelse til folk, der er uærlige. Det kommer lidt bag på dem, siger Peter Harlunn Jakobsen.

Tidligere i år fangede de en uærlig gæst på overvågning. Han havde godt nok lagt en mønt i bøssen og taget en bakke jordbær, men mønten var ikke tilsvarende prisen på jordbærerne. Det var ikke Peter Harlunn Jakobsen, der tog kontakt til ham, men han har fået fortalt, at han var lidt chokeret og flov.

- Så endte det med, at han betalte en ekstra skilling, og så var det det.

Han har hørt om kolleger på Fyn, der har været nødt til at lukke deres ubemandede boder, da de har for stort et svind. Peter Harlunn Jakobsen understreger, at der er Føltved slet ikke.