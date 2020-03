Kunde lånte en Ford Mustang og kørte galt på motorvejen

AALBORG:Lørdag eftermiddag gik det ganske galt for en kunde hos Brdr. Hosbond i Aalborg.

Kunden lånte nemlig nøglerne til en flot, gul Ford Mustang og satte herefter kursen mod motorvej E45. Og her gik det stærkt - så stærkt, at bilen endte i autoværnet.

- Kunden blev måske lidt overrasket over, at det var en muskelbil, vurderer Rasmus Søndergaard fra Brdr. Hosbond.

- Det er selvfølgeligt ærligt, men ingen personer kom til skade, og det er positivt, understreger han.

Vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi oplyser, at der ikke er en forklaring på, hvorfor den gule Mustang kørte galt.

Bil snurrede rundt ved Lillevorde

Det var også lørdag eftermiddag, der skete et færdselsuheld ved Romdrupvej 154 mellem Lillevorde og Klarup.

- En bil torpederede et hus, som fik adskillige skader på bærende mure, fortæller vagtchefen.

Forinden da snurrede bilen rundt. Årsagen til uheldet kendes ikke.

Per Jørgensen kan ikke afvise, at der skete lettere tilskadekomst i forbindelse med uheldet. Men han oplyser, at ingen af personerne i bilen kom alvorligt til skade.