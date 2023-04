Kunst, teater og jazz i seksstjernet helhed

Brian Wind Hansen: Mørkets spejl

Himmerlands Teater

Det er sjældent, at billedkunst, jazz i verdensklasse og teater forenes i en helhed, der formår at blæse publikum bagover.

Sådan en oplevelse fortjener både et større publikum, end der kan presses ind i en lille sal på Himmerlands Teater, men den fortjener også den nærhed og indtrængende intimitet, som man netop får her. De fire musikere i et hjørne, publikum på begge sider af scenen, og både skuespillere og kulisse tæt, tæt på.

Det er så langt fra traditionelt teater. Her bruges enkle virkemidler på en så kreativ og inspireret måde, at man er med hele vejen. Fra en tragisk og kærlighedsløs barndom i Hobro med tæsk og strenghed, til det villede forfald i en uhumsk lejlighed, til fester på kunstparnasset i hovedstaden, på gallerierne, til søs med farmor, på uhyggeligt LSD-trip og til det sidste åndedrag.

Præcision og timing er værktøjer, som de mestrer til præcision i Hobro, og her leverer jazzkvartetten med Yannick Ballmann (trommer), Kenneth Dahl Knudsen (bas), Dan Hejslet (trompet og vokal) samt Agne Pasaraviciene (piano) varen i smukt samspil med de fire skuespillere på scenen.

En meget særlig musikalsk oplevelse, der både understøtter og er levende integreret i historien om en af dansk nutidskunsts store, men også kontroversielle navne, med den tilknytning til Hobro som er medvirkende til, at Susanne Sangill så længe har haft ham på sin todo liste.

Allan Helge Jensen er gåsehudsfremkaldende god som hovedpersonen i dramaet om et æble uden stamme. En mand uden ophav, adopteret af et præstepar som intet forstår af den dreng, de har taget til sig ”som deres egen”. Han er langt fra deres egen. Hans kunst og sind rækker til meget mere og meget andet end jysk provinsby.

Og langt væk fra hip hurra på Skagen og pæn kunst, som et præstepar kan have hængende på væggene.

Forestillingen om Hans Henrik Lerfeldt har været længe udervejs, men den har været værd at vente på. Vi får en beretning - ikke sandheden, måske, men en del af den - om Lerfeldts liv, hans kunst, den svære opvækst, den hemmelighedsfulde ensomhed og drømmene, misbruget, det enorme korpus og hans stærkt erotiske og surrealistiske billedunivers, som stadig deler vandene. Det handler om kunst, kvinder, insekter og jazz, det ved vi. Men kunstnerens hjerte og sjæl forbliver en antydning bag et forhæng, som Hans Henrik Lerfeldt altid havde trukket for.

Den tætteste ven er jazzmusikeren Chet Baker, der optræder som en virtuel livsledsager, og der er også et fællesskab, præget af konkurrence, med kollegaen udi surrealismens seksuelle overdrev, kollegaen Wilhelm Freddie.

På scenerne møder vi også Kirstine Herup, Erik Viinberg og Ronny Sterlø, og de gør det fremragende, mens de stormer rundt og udfylder de tomme felter i regnskaberne over Lerfeldts liv.

Publikum får et drømmespil, en tragedie. En flig af en forklaring, et portræt af et gådefuldt og grænseoverskridende menneske, en spændende kunstner, et usædvanligt menneske med et sjældent talent. Som havde det umenneskeligt svært i sin søgen efter den anerkendelse, alle har brug for. En såret sjæl, et frygtsomt menneske og en kompromisløs kunstner. En drømmer, fanget i sin krops fængsel.

Det er et bevægende menneskeligt drama, ind imellem uhyggeligt og hele tiden hjerteskærende. Der formidles en stor sorg og også vrede, uden ret mange formildende omstændigheder.

Man kan ikke andet end imponeres over den kraftpræstation, som det lille teater på kajkanten i Hobro gang på gang leverer under Susanne Sangills ledelse. Det er teater, der tør noget, der sætter kreativitet og professionalisme øverst, og som formår at samle et hold, der rækker langt ud i verden, og sætter noget på spil. Hip hip hurra!

Brian Wind Hansen: Mørkets spejl Himmerlands Teater indtil 26. maj Instruktion: Susanne Sangill Medvirkende: Kirstine Hedrup, Erik Viinberg, Allan Helge Jensen, Ronny Sterlø Kapelmester og trommer: Yannick Ballmann, bas: Kenneth Dahl Knudsen, trompet & vokal: Dan Hejslet, Piano: Agne Pasaravicieni/Carsten Kær Nielsen Scenografi: Nick Pedersen, lysdesign: Stine Fumz I hele spilleperioden kan man se værker af Hans Henrik Lerfeldt i teaterets prøvesal før forestillingen og i pausen. VIS MERE

