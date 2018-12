Kunsthal Nord får millioner til kunstudvikling

AALBORG: En uvurderlig millionstøtte.

Sådan lyder det fra Henrik Broch-Lips, der er kunstfaglig leder af Kunsthal Nord i Aalborg.

Han kan netop nu juble over at have modtaget to millioner kroner fra Det Obelske Familiefond.

Pengene sikrer et nyt to-årigt læringsforløb for unge samtidig med, at samtidskunsten i højere grad kommer ud til publikum i hele Nordjylland.

Konkret drejer det sig om, at Kunsthal Nord ønsker at gennemføre et planlagt lærings- og udstillingsprogram under titlen ”Kunstpionerer og kunstsatellitter i kredsløb”.

Todelt projekt

Der er tale om et todelt projekt, som skal uddanne unge nordjyder til kunstformidlere og samtidig sikre, at hver af regionens 11 kommuner vil få besøg af en mobil ”satellit” fyldt med kunstværker, kunstformidlere og kunstværker.

Den mobile ”mini-kunsthal” opstilles forskellige steder i perioder af tre dage, hvor der er indlagt dagsprogrammer med workshops, performances samt debatskabende samtaler med såvel kunstnere og kunstfaglige personer som politikere.

- Med den generøse støtte fra Det Obelske Familiefond kan vi for alvor udvikle unges kunstforståelse og bringe eksperimenterende samtidskunst og inspirerende samtaler om kunst og kultur ud til alle i de nordjyske lokalområder, siger Henrik Broch-Lips og fortsætter:

- Samtidig kan vi yderligere konsolidere vores centrale plads på kunstscenen som en professionel videns- og læringsplatform, der præsenterer den nonkommercielle del af nutidskunsten, som ofte har svære vilkår på museer og gallerier.

Eksperimenterende kunst

Kunsthal Nord er kendt for at præsentere eksperimenterende dansk samtidskunst, skabt af professionelle kunstnere.

Blandt de senere års markante projekter kan nævnes 15 mini-kunsthaller, der blev opstillet centrale steder i Aalborg samt satellitten S1 på Aalborg Banegård og ”Kunsten ud til kanten” på Mors.

Den 56-årige kunstfaglige leder fortæller, at han og institutionens øvrige medarbejdere forventer sig meget af samarbejdet med Det Obelske Familiefond, der har en lang og stærk tradition for at støtte samtidskunsten i Danmark.

- Kunsthal Nord udgør en stor del af den nordjyske samtidskunstscene, og med samtidskunsten som et af vores indsatsområder, er det helt i tråd med fondets strategi at støtte op om de nye spændende initiativer og bringe kunsten ud til publikum, forklarer Britta Graae, fondsadministrator i Det Obelske Familiefond.