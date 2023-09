Dømt for at "tage pengene og løbe" - men striden er langt fra slut

Kunstner Jens Haaning har onsdag anket den dom, der i sidste uge faldt i Københavns Byret.

Det oplyser hans advokat, Peter Schønning, til Ritzau.

Her blev Haaning dømt til at skulle betale knap en halv million kroner tilbage til museet Kunsten i Aalborg.

Pengene havde han lånt, fordi de skulle indgå i to kunstværker. Men Haaning beholdt pengene og sendte to tomme billedrammer med titlen "Take the money and run".

Kunsten havde sagsøgt Jens Haaning for at få sine i alt 532.549 kroner tilbage. Og de skal betales tilbage, mente byretten - dog fratrukket cirka 40.000 kroner i visningsvederlag og honorar. Til gengæld kom der sagsomkostninger oveni på 78.500 kroner.

Da dommen var faldet, sagde Jens Haaning til Nordjyske, at han var overrasket.

- Jeg havde håbet på at blive frifundet, sagde kunstneren.

Nu håber han så, at landsretten også mener, at han ikke skal betale pengene tilbage.