Kusk: Lidt klassisk AaB

FODBOLD: Kasper Kusk vil nok gerne glemme sit comeback i AaB-trøjen. Kantspilleren var lørdag med til at tabe ALKA Superligaens forårspremiere i Silkeborg med 3-2.

- Det var nok desværre lidt klassisk AaB i denne sæson. Vi spillede fint nok, men vi var ikke særligt effektive. Når vi så samtidig gav Silkeborg tre mål på nogle dumme fejl, så bliver det hele bare utrolig skuffende, siger Kasper Kusk, der var fåmælt i forhold til sin egen indsats.

- Det var dejligt nok at være i gang igen, men jeg kunne da godt mærke i anden halvleg, at jeg manglede det sidste overskud.

Cheftræner Morten Wieghorst var overvejende positiv omkring Kusks comeback.

- Kaspers første halvleg var godkendt, og han viste i glimt, at han kan blive en meget vigtig offensiv spiller for os. Men lige nu er det svært at fokusere på det, når vi har tabt en kamp efter at have foræret tre mål væk.