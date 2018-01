Kusk-handel tættere på

FODBOLD: Vinterens helt store AaB-transfersaga er efter al sandsynlighed kommet endnu tættere på en for AaB positiv afslutning.

Onsdag morgen forlod sportsdirektør Allan Gaarde, læge Søren Kaalund og kommunikationsdirektør Brian Andersen træningslejren i San Roque i Spanien før tid for at flyve til Danmark.

Det tyder således på, at en aftale endnu ikke er helt på plads, men at visse ting som eksempelvis kontraktlængden lige skal finjusteres, inden parterne kan melde noget ud.

Men det faktum, at læge Søren Kaalund er blandt de personer, der er rejst med til Danmark, gør i hvert fald, at AaB har mulighed for at foretage et lægetjek på Kasper Kusk.

Transfervinduet lukker ved midnatstid.