Kusk ser frem til comeback

FODBOLD: For Kasper Kusk er dagens kamp speciel, da det er hans første gældende kamp som AaB spiller efter comebackskiftet.

- Det bliver dejligt. Det har jeg glædet mig meget til, så jeg ser frem til at komme tilbage og forhåbentlig levere en god præstation, siger Kasper Kusk.

I denne uge har Kasper Kusk haft mere tid til at vænne sig til de nye holdkammerater, og det har været nemt, mener kantspilleren.

- Det er gået fint med at tilpasse mig. Det er mange af de samme, som stadig er her. Risgård, Würtz og flere kender jeg jo, så det har været nemt at vende tilbage, så det håber jeg, at man kan se på banen også, siger Kasper Kusk.

Kampen mod Silkeborg bliver første gang, at AaB skal i aktion på det nye JYSK park stadion i Silkeborg.