Kvælertag og brændt med cigaret: Skader var ikke voldsomme nok til dom for grov vold

AALBORG:Knytnæveslag i hovedet, spark på kroppen, bid i armen, kvælertag og brændt med en cigaret.

Onsdag blev en 20-årig mand ved Retten i Aalborg dømt for ovenstående overgreb mod en kvinde i perioden 15.-21. juli i år på en adresse Østvendsyssel. Straffen giver sammen med en tidligere straf ni måneders ubetinget fængsel.

Overgrebene blev dog ikke takseret til særligt grov vold, som anklager ved Nordjyllands Politi Kristina Frandsen havde sat næsen op efter. Skaderne var simpelthen ikke voldsomme nok, forklarer anklageren.

- Bortset fra et bid og spark i den mellemliggende periode mellem 15. og 21. juli blev han dømt for alle punkter i anklageskriftet. Men dommeren mente altså ikke, at det var groft nok til en dom efter paragraf 245 for grov vold, men i stedet efter paragraf 244, simpel vold, fortæller hun.

- De lægger vægt på, at skaderne ikke har været så omfattende. Han har godt nok taget halsgreb, og hun har forklaret, at han tog så hårdt fat, at hun følte, hun ikke kunne få luft. Men hun har ikke haft punktformede blødninger i øjnene eller bag ørerne. På samme måde har man vurderet, det ikke har givet hende voldsomme skader at blive brændt af en cigaret.

Mens anklageren vil tage det til efterretning, at tiltalte ikke blev dømt for særligt grov vold, er hun tilfreds med, at det alligevel endte med en dom på ni måneders fængsel.

- Jeg synes, det er en fornuftig straf i forhold til, at det er blevet henført under bestemmelsen for simpel vold, konstaterer hun