Kvickly åben igen efter rottebesøg

AALBORG:Lørdag morgen kunne Kvickly Vestbyen åbne butikken igen efter en enktl lukkedag.

- Vi fik elimineret den rotte, vi fik på besøg sent torsdag aften, og siden har vi foretaget en grundig rengøring samt smidt alt det ud, som rotten kan have været i kontakt med, forklarer varehuschef Tommy Vestergaard.

Det arbejde stod på hele fredage, hvor butikken holdt lukket.

Varehuschefen fortæller, at det har været minimalt med reaktioner på lukningen på butikkens Facebookside.

- Jeg tror, at folk accepterer, at det er den slags ting, der kan ske, når bare vi tager hånd om det. Nu forventer vi en helt normal åbningsdag her lørdag, og så er alt forhåbentlig ved det gamel, konstaterer Tommy Vestergaard.