Kvinde anholdt efter brand i opgang

NØRRESUNDBY:En 30-årig kvinde blev sent mandag aften anholdt og sigtet for at have startet en brand i en opgang på Prinsessegade i Nørresundby.

Ifølge politiet har hun sat ild til blandt andet en træbilledramme og en paraply, som var stillet foran en dør til en lejlighed i opgangen. Det skete mandag ved 21-tiden.

Kvinden blev anholdt halvanden time senere.

Hun sigtes for forsætlig brandstiftelse, og politiet fremstiller hende i grundlovsforhør i Retten i Aalborg tirsdag eftermiddag.

Det vides p.t. ikke, hvordan hun forholder sig til sigtelsen.