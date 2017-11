Kvinde anholdt for røveri - sporet via mobil

AALBORG: En 31-årig kvinde blev natten til søndag anholdt og sigtet for væbnet røveri i Kennedy Arkaden i Aalborg, efter politiet havde sporet hende via en stjålet mobiltelefon.

Ved midnatstid blev en 22-årig kvinde fra Aalborg udsat for røveri i Kennedy Arkaden. En anden kvinde truede hende med kniv til at udlevere tegnebog og mobiltelefon.

Det lykkedes politiet at spore den stjålne mobil, og derfor kunne de efter et kvarters tid anholde en 31-årig kvinde ved Provstejorden i Aalborg. Kvinden var i besiddelse af den stjålne iPhone-mobil, og hun blev anholdt og sigtet for røveriet, oplyser vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi.

Den 31-årige kvinde, som er fra Horsens-området, vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg søndag, hvor politiet vil kræve hende varetægtsfængslet.