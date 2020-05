Kvinde anholdt med et halvt kilo kokain

AALBORG:En 29-årig kvinde er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have haft et halvt kilo kokain på sig.

Kvinden blev anholdt med de store mængder narko mandag klokken 08.40 på havnen i Aarhus. Hun blev senere fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, sigtet for narkobesiddelse med henblik på videresalg.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, fortæller anklager Louise Watson.

Det er derfor meget få detaljer om sagen, der på nuværende tidspunkt er tilgængelig for offentligheden.

Det har heller ikke været muligt at få at vide, hvorfor kvinden blev fremstillet i Aalborg, når hun blev anholdt i Aarhus, ligesom kvinden heller ikke forholdt sig til sigtelsen mod hende i den åbne del af grundlovsforhøret.