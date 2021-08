Kvinde blev dårlig bag rattet - ramte træ og døde

AALBORG:Onsdag eftermiddag er en 72-årig kvinde afgået ved døden efter at være kørt galt med sin bil ved Utzon Center i Aalborg.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Torben Larsen.

Kvinden kom ved 12.30-tiden kørende mod vest ad Nyhavnsgade, da hun hun pludselig fik et ildebefindende. Heldigvis havde hun sin datter med ved på passagersædet, og hun greb hurtigt rattet og drejede bilen ind over noget græs. Her ramte bilen et træ med lav hastighed.

- Det er tragisk og meget trist. Datteren var heldigvis hurtig og fik bilen drejet væk fra kørebanen, så ingen andre kom til skade, siger Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

En ambulance kom hurtigt til stedet, og kvinden fik hjertemassage, men hun blev kort efter erklæret død på stedet.

Ifølge vagtchef Torben Hansen er det endnu for tidligt at sige noget om dødsårsagen.

De pårørende er underrettet.