Kvinde brækkede arm ved færdselsuheld: 75-årig har meldt sig selv

ØSTER HASSING: En 75-årig mand har meldt sig selv til Nordjyllands Politi efter et færdselsuheld torsdag. Her ramte mandens bil med sit sidespejl en 54-årig kvindelig fodgænger i Øster Hassing så hårdt på den ene arm, at hun brækkede armen.

Påkørslen skete kort før klokken 10.30 torsdag formiddag i forbindelse med, at den grå Hyundai var i gang med en overhaling.

Bilen kom dog så langt ud i venstre side, at den ramte kvinden, der gik i samme retning - altså med ryggen til bilen.

- Manden har meldt sig selv. Han har forklaret, at han ikke observerede noget ved uheldet, men da han efterfølgende læste om uheldet i medierne, kunne han regne ud, at det måtte være ham, der var bilisten, som var kørt fra uheldsstedet, og derfor meldte han sig selv, forklarer vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Den 75-årige kan nu se frem til diverse sigtelser for dels overtrædelse af færdselsloven, dels for at have forladt et uheldssted uden at sikre sig om der var tilskadekomne.

- Der bliver med stor sandsynlighed tale om en bøde, muligvis også en betinget frakendelse af mandens førebevis, forklarer vagtchefen.

Manden er blevet afhørt og herefter taget hjem, men han er altså fortsat sigtet i sagen.