Kvinde fængslet for at påkøre sin mand

AALBORG:En 29-årig kvinde blev mandag ved Retten i Aalborg varetægtsfængslet fire uger, sigtet for at have påkørt sin mand, som nu er indlagt på sygehus.

Kvinden erkender at have kørt bilen, men nægter at have påkørt manden.

Ifølge politiet skete dramaet i Øgadekvarteret i Aalborg sent søndag aften. Her skulle kvinden i bil have kørt ind i sin ægtefælle, da han stod ved en busk.

Manden fik en mindre blødning i hjernen og ligger nu på sygehus, oplyser anklager Eva Madsen fra Nordjyllands Politi.

Politiet sigter kvinden for rå vold og for særlig hensynsløs kørsel, hvilken hun benægter.